¿Por qué Satriano no llegó a la Primera de Nacional? ¿Cómo juega? ¿Cuál será su futuro?

El nombre de Martín Satriano comenzó a ser noticia en Italia luego de anotar su primer gol con la camiseta de Inter de Milán en un amistoso de pretemporada contra Lugano de Suiza.

Generación 2001, con 20 años cumplidos el 20 de febrero, el delantero hizo las formativas en Nacional, pasó por todas las categorías pero solo entrenó con el primer equipo. Cinco días antes de la disputa dela Copa Libertadores sub 20 de 2020, cuando ya tenía la número 10 asignada para el evento, fue negociado a Inter de Milán con el que firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2024.

Como el golero Franco Israel (Juventus) o el volante Juan Manuel Sanabria (Atlético de Madrid), Satriano emigró sin haber jugado un solo minuto en la Primera tricolor.

¿Por qué se fue? El dirigente de Nacional Gonzalo Lucas lo explicó en 100% Deporte que se emite por Sport 890. "Nacional tenía un jugador que era una joya, que era Satriano, pero hizo la pretemporada con (Eduardo) Domínguez que habló maravillas de él pero no terminó quedando en el plantel principal. Cuando vino (Gustavo) Munúa también hizo la pretemporada, jugó algunos partidos pero se dio una situación en la que Nacional lo tuvo que vender porque sino iba a ser difícil retenerlo y Nacional hizo una excelente negociación vendiéndolo antes de jugar. Para que los jugadores se valoricen los tenés que poner en la cancha, los tenés que mantener y ellos tienen que rendir en forma extraordinaria".

Lucas dijo que Nacional se quedó con bonos y plusvalías para poder generar futuros ingresos aunque no dio detalles al respecto.

"Fue una excelente transacción para un jugador que no pasó por Primera porque ingresamos US$ 2 millones, fue extraordinario y fue muy útil para Nacional", agregó.

EFE/EPA/Samuel Golay

El domingo marcó contra Lugano de Suiza

"Teníamos a Bergessio. ¿Vamos a sacar a Bergessio para poner a Satriano? ¿Quién ha sido el mejor jugador y el goleador de Nacional en los dos últimos años? Satriano juega de 9. Como alternativa no se valoriza el jugador y también está el interés del jugador y fue una excelente transacción para un jugador que no estuvo en el plantel de Primera y además el jugador en su momento no quería renovar. También estaban en el plantel Thiago Vecino y Octavio Rivero. Quiero que Satriano sea un extraordinario jugador porque va a generarle bonos e ingresos adicionales a Nacional, es muy hincha del club y en algún momento va a volver a Nacional", concluyó Lucas.

Uno de los entrenadores que lo dirigió en los formativas de Nacional fue Tabaré Alonso quien reveló sus características de juego: "Era de los mejores jugadores de su generación, la 2001, pero nunca fue un 9 definido, le gustaba jugar más de 10, de enganche. Era muy fuerte físicamente y muy bueno en lo técnico", expresó a Referí.

Satriano mide 1,87 metros y en Italia lo comparan con Luis Suárez, aunque Alonso marca matices por la posición en la que se desempeñaba en Nacional.

"Era un jugador con mucho gol, hizo muchos goles en juveniles, le pega muy bien buen a la pelota, tiene buen juego aéreo, define bien. En sub 16 me acuerdo que hizo muchos goles de atrás de la mitad de la cancha viendo a los goleros adelantados. Para mí nunca fue un 9, de esos que juegan adentro y de espaldas como Bergessio o Suárez. Lo tuve en Cuarta en cinco partidos y en Quinta un torneo. Cuando estaba en Cuarta fue a un torneo en China y llamó la atención físicamente porque además para su porte tiene mucho dominio", recordó Alonso.

Fue en 2019 que participó en la Sinobo Guoan Cup donde Nacional terminó tercero. También jugaban en aquel equipo Guillermo Centurión, Renzo Orihuela, Nicolás Marichal, Joaquín Sosa, Ignacio Velázquez, Santiago Cartagena, Adrián Vila, Manuel Monzeglio, Axel Pérez y Santiago Ramírez, entre otros.

"Jugamos contra Cruzeiro, Slavia Praga, la selección de China y Boca Juniors. También estaban PSV Eindovhen y Wolverhampton. Varios scouters preguntar por él", reveló Alonso quien también contó que en los clásicos, Satriano siempre se destacaba con goles.

"Lo dirigí en tres clásicos y en los tres hizo goles. En Quinta, en el Capurro empatamos 1-1 e hizo el gol. En Cuarta ganamos 2-1 e hizo uno de los goles y en otro clásico de Cuarta entró y empató el partido 1-1. En Tercera, después, también hizo goles clásicos".

Tras hacer la pretemporada de 2020 con Munúa, fue incluido en la lista de la Libertadores sub 20 de Paraguay donde Nacional fue a defender el título ganando en el Centenario en 2018. Satriano fue vendido cinco días antes y la número 10 quedó sin uso. La lista ya había sido mandada a Conmebol y no pudo tener reemplazo. El tricolor no pasó de la fase de grupos con un triunfo (Academia Puerto Cabello) y dos derrotas (Flamengo y Sporting Cristal).

Según informó Referí el 30 de enero de 2020, Satriano se fue a cambio de US$ 1,3 millones y con los bonos la operación llegaría a US$ 2 millones. Esos bonos dependen de la cantidad de partidos que Satriano juegue en el primer equipo de Inter. En la temporada 2020-2021, estuvo en tres partidos en el banco de suplentes, con Antonio Conte de DT.

La firma de su contrato con Inter, hasta 2024

Al jugador lo representa el grupo inglés TMG Football. Según el sitio especializado transfermarkt, el total de la operación llegó a los € 2,4 millones.

Ahora, Simone Inzaghi lo puso en el primer test de pretemporada, contra Sarnico de la Serie D, y el uruguayo se despachó con cinco goles en un 16 a 0. El domingo, contra Lugano, marcó para el 2-2 en un encuentro de mayor formalidad.

Según informó Marca, el delantero hizo 14 goles en 30 partidos en la primavera de Inter desde su llegada al club, además repartió seis asistencias.

Algunos medios italianos especulan con la posibilidad de que el jugador sea mandado a préstamo a Cagliari como parte de la negociación que posibilite la llegada de Nahitan Nández desde ese club.

En Inter, los delanteros titulares son Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, quien arranca desde atrás, como mediapunta, con Alexis Sánchez e Ivan Perisic como extremos.

Los otros delanteros del plantel son jóvenes: Andrea Pinamonti tiene 22, el argentino Facundo Colidio 21, Franco Carboni 18 y Gaetano Oristanio también 18.