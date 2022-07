¿Por qué terminó llorando Brian Ocampo tras la final contra Liverpool?

Nacional se consagró este miércoles campeón del Torneo Intermedio al ganarle a Liverpool 1-0 en el Estadio Centenario.

Apenas terminado el partido, llamó la atención que Brian Ocampo, captado por las cámaras de TV, estuviera llorando mientras sus compañeros comenzaban el festejo.

Dada la seguidilla de lesiones que tuvo en esta temporada, se temió que el jugador se hubiera sentido otra vez a nivel muscular.

Ocampo entró en el segundo tiempo por Alfonso Trezza y tuvo un par de escapadas de contragolpe donde no pudo concretar asistencias ni culminaciones peligrosas.

En conferencia de prensa, Diego Zabala, quien compareció junto al entrenador Pablo Repetto, fue consultado al respecto y descartó que haya habido alguna lesión y además dio una explicación de qué le pasó a Ocampo.

"A Brian lo vi un poco triste porque capaz que no le salieron las cosas, pero son cosas del momento. Obviamente él siempre intenta para que las cosas le salgan bien y a veces se fastidia cuando en un mano a mano no le salen las cosas. Pero él sabe cómo lo necesitamos para el grupo por la jerarquía que él tiene como jugador. Sabemos que si él está bien, en el fútbol uruguayo es uno de los jugadores más desequilibrantes, por algo sigue en consideración del técnico de la selección. Él siempre trata de mejorar, ya lo dijo el profe en una nota. Va antes, se queda después de los entrenamientos a entrenar y la verdad que lo siente así: cuando no le salen las cosas, cuando no le sale una se fastidia y eso quiere decir que también le molesta que no le salgan las cosas. Pero fue algo del momento, ahora en el vestuario estaba contento festejando con nosotros. Pero él lo siente así".