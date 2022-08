“Porque la ciudadanía merece saber”: el mensaje del Frente Amplio previo a la interpelación por el pasaporte de Sebastián Marset

E Frente Amplio (FA) se prepara para interpelar este lunes a partir de las 15.00 a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, a raíz del caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, "el narco más peligroso del país".

El miembro interpelante será el senador Mario Bergara.

“Porque la ciudadanía merece saber, merece tener una explicación de por qué se expidió con esa velocidad y con formas inusuales un pasaporte a una persona que tiene profusos antecedentes penales, estaba siendo investigado a nivel internacional y estaba preso en Emiratos Árabes por querer entrar con un pasaporte falso”, manifestó el expresidente del Banco Central (BCU) en un video compartido por la cuenta de Twitter oficial del FA, en la previa de esa instancia.

En la misma línea, Bergara había señalado en rueda de prensa que el foco de la interpelación no estará puesto en “la legalidad o en que se haya violentado ninguna norma”.

Por su parte, Heber afirmó que “la legislación es muy clara” y argumentó que al momento de la emisión no existían "requerimientos ni alertas rojas por parte de Interpol". Este detalle será lo que construirá la base de sus futuras explicaciones al momento de la interpelación, acotó.

En esta línea, fuentes del gobierno aseguraron a El Observador que la defensa de los ministros se basará en que, si el decreto de 1993 se hubiera mantenido vigente —fue derogado en 2014, durante la administración de José Mujica—, no se le habría entregado el pasaporte a Marset, puesto que la norma anterior exigía el chequeo nacional e internacional de antecedentes, mientras que la actual solo exige los antecedentes de Uruguay.

Una sorpresa

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, aseguró este domingo que le "sorprendió" la forma en que Marset accedió al pasaporte. "De pronto por no conocer los decretos que amparan el tema de la situación de un uruguayo que está en el exterior y cómo la diplomacia no puede dejar a un compatriota nuestro sin identificación y el tema de los plazos, que no todo el mundo lo tiene presente", comentó en rueda de prensa. Por ello, la instancia parlamentaria de este lunes es "buena" para "que se transparente todo lo hecho" por ambos ministerios, reflexionó.

Respecto a la actuación de la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, Argimón tildó de "episodio puntual" el encuentro que mantuvo con el abogado Alejandro Balbi, quien actuó para que Marset obtuviera el documento de viaje uruguayo. "No hace a la esencia" del caso, sostuvo.

¿Encubrimiento?

Asimismo, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo que “es incuestionable que [Uruguay], durante los años de gobierno del FA, vio instalarse con mucha fuerza al narcotráfico”.

No obstante, el legislador aseguró que “obviamente deben investigarse” las circunstancias en torno a la expedición del pasaporte de Marset. Así, indicó que asistirá a la interpelación “con el espíritu de recibir las explicaciones que nos tengan que dar los señores ministros por el bien de la tranquilidad pública”.

“Esperamos que resulten satisfactorias, pero también esperamos que la oposición dé pruebas cabales de que se ameritaba esta interpelación, porque no desearíamos que obedeciera el simple hecho de agitar al país y distraerlo de las muy graves acusaciones que recaen sobre un senador del FA que habría tenido una muy particular intervención siendo director general del Ministerio del Interior”, dijo Domenech sobre el caso de Charles Carrera y una bala perdida que dejó en silla de ruedas a un vecino de Rocha.

Al respecto, aseveró —en diálogo con 970 Universal— que si la interpelación fuera para “encubrir” la denuncia contra Carrera, “todo esto adquiriría ribetes de enorme gravedad”.