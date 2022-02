Poyet se muda a Grecia, comienza trabajo de oficina en la selección y se comparó con Markarian

“Estuve siete meses en AEK y fue uno de los lugares en donde mejor me fue. Siempre quedó una relación con Grecia de posibilidades. Las vueltas de la vida me tienen acá. No clasificaron al Mundial. Me plantearon esta opción, tuve muchas reuniones y me metí a investigar. Ya había tenido posibilidades de selecciones”, comenzó explicando Gustavo Poyet su vínculo con la selección de Grecia, que se oficializó el viernes y que lo tendrá en funciones en esta primera etapa por dos años y con el objetivo de clasificar a la Euro 2024.

El entrenador uruguayo que alcanza el nivel top de dirigir a una selección, estuvo al frente del plantel de AEK de Atenas entre octubre de 2015 y abril de 2016, y obtuvo el vicecampeón en la Liga Griega. Entiende que se trata de una gran oportunidad que lo tendrá en un puesto de oficina, diferente a la que realiza en los clubes. “Ahora tendré más trabajo de oficina y después 10 días de mucha intensidad”, dijo el entrenador en una entrevista que este domingo le brindó a Punto Penal de Canal 10 y en alusión a las ventanas de fecha FIFA en la que podrá trabajar con el plantel que elija para conformar la selección griega. Poyet saluda al presidente de la Federación Helénica tras confirmarse su designación Poyet habló sobre sus metas en este nuevo desafío. “El objetivo es la Euro 2024. Primero, me pidieron hacer una Nations League. Esta es una competición que surgió hace algunos años. Nosotros estamos en el tercer nivel. Vamos a competir con rivales con los que nos encontramos supuestamente en un mismo escalón. De ahí se da la clasificación para la Eurocopa. Por tanto apuntamos a hacer una buena Nations League y tratar de estar en la clasifcación”. Recordó que Grecia se consagró campeón de Europa en 2004 y eso implicó un impacto en la vida del país. “En ese momento fue algo tremendo para el país”, apuntó, y aprovechará el impulso que está tomando el país que le abrió las puertas para trabajar como seleccionador. El fútbol griego viene creciendo, dice. “En los últimos tres o cuatro años comenzaron a exportar jugadores. Los tienen en la Premier, en Portugal, en Holanda, en Turquía. Existe un potencial que tenemos que juntar”. Destacó la forma en que viven el deporte y el fútbol en particular. “Son muy parecidos a nosotros, tienen una pasión intensa por el fútbol. Se perdió un poco la cercanía con el público por los resultados de los últimos tiempos y porque desde que se declaró la pandemia no asisten los espectadores. Entiendo que es fundamental generar ese clima que a los rivales les resulta tan difícil cuando tienen que jugar allí”. El plan de trabajo que tiene proyectado el entrenador uruguayo es meterse en la vida del fútbol griego, hasta las raíces. “Quiero estar muy cerca del fútbol griego. Voy a vivir allí. Voy a estar presente en el fútbol local y tengo conocimiento de los futbolistas locales. Luego me presentaré con los jugadores, y en un mes y medio tenemos dos amistosos de visitante. También tengo un conocimiento de los jugadores que participaron en los últimos 12 o 14 partido en la selección, y a uno le gusta algo mostrar diferente. Estoy en la búsqueda de un toque diferente para el equipo”. Reconoció que habló con el uruguayo Sergio Markarian, quien trabajó en la selección griega en 2015. “Hablé con Sergio y estoy siguiendo sus pasos. Sergio es uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos. Su charla con Ruglio para llegar a Peñarol Poyet manifestó que en diciembre de 2020 estuvo en contacto con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y que se había proyectado como entrenador aurinegro en un desafío que no le planteaban para dirigir en Uruguay desde 15 años antes. “Estuve en contacto con Ruglio. Fueron días intensos. Te hacés la cabeza de lo que podés llegar a hacer o no. Tenía un reto personal para dirigir en Sudamérica, cuando decían que no podía. Por razones del staff (su asistente no podía ingresar en ese momento a Uruguay, en plena pandemia, en los tiempos que necesitaba Peñarol) y no pudimos seguir adelante. Fue la primera vez en 15 años que me ofrecieron algo de Uruguay, antes fue José Luis Palma en Liveprool en 2006 o 2007 cuando me había retirado como futbolista”. Poyet y la selección Consultado sobre si imaginó una llamada para asumir al frente de la selección en noviembre, cuando cesaron a Óscar Washington Tabárez, comentó: “Uno se va preparando para dirigir a la selección de su país. Eligieron a otros. Sé que Markarian nunca fue elegido, a pesar de ser uno de los mejores de toda la historia. Me tengo que seguir preparando para estar al máximo nivel. Estuve en cuatro ligas importantes de Europa. El futuro dirá. Ahora estoy concentrado en este gran reto con Grecia”. Diego Battiste Sergio Markarian dirigió a Grecia en 2015 Markarian, de 77 años y quien desarrolló la mayor parte de su carrera en el exterior, dirigió a tres selecciones, Paraguay (1999-2002), Perú (2010-2013) y Grecia (2015), pero nunca le ofrecieron el combinado de la AUF. Valoró el trabajo de Tabárez al frente de la selección, de quien recordó que lo hizo debutar en juveniles y con quien compartió horas de trabajo en la Organización Nacional del Fútbol Infantil, y apuntó que “a pesar de todo lo bueno que hizo, hay un momento en que llega un fin. La selección estaba estancada”. Dijo que no le sorprendió la forma en que se dividió Uruguay en el tema Tabárez. “En este mundo de hoy en día estás a favor o en contra”, explicó. Sobre el trabajo que hizo Diego Alonso en su estreno como entrenador de Uruguay dijo que lo vio “tomando decisiones importantes”, pero subrayó que los que son determinantes en todo esto son los futbolistas.