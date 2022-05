Precio de la carne de pollo volvió a bajar y cuesta la mitad que el asado de oferta

El precio de la carne de pollo volvió a bajar este lunes, $ 5 por kilo, lo que se añade a descensos anteriores que ubican la baja acumulada en $ 15 por kilo, desde el comienzo de abril.

La novedad fue confirmada a El Observador por directivos y comerciantes vinculados a la Unión de Vendedores de Carne (UVC), quienes admitieron que esto sucede cuando es altamente probable que en las próximas horas aumente el precio de la carne vacuna, tras varias semanas sin cambios luego del ascenso de 25% que tuvo desde mediados de enero a mediados de marzo.

Proyectan que la nueva suba de la carne de vacuno pueda rondar los $ 10 por kilo.

Esa baja de $ 5 por kilo en el precio de la carne aviar se traslada de inmediato al consumidor, considerando la logística de compra y venta que efectúan los carniceros, se explicó.

Por lo tanto, el precio oscilará desde este martes de $ 120 a $ 140 por pollo de buena calidad, en un mercado en el que puede haber ofertas por debajo en caso de pollo congelado o por encima en algunos puntos de venta que suelen tener productor iguales o similares, pero a precios más caros.

Otra opción al precio de la carne vacuna elevado y con probable ascenso es el de la carne de cerdo. El kilo de bondiola, en promedio, está en $ 180, bastante por debajo incluso del asado de oferta a $ 230 y con un diferencial: se aprovecha el 100%, no es un corte con hueso.

La carne de pollo y la de cerdo están muy por debajo de los valores que se deben pagar por el producto más demandado en las carnicerías, la carne picada, que se ofrece al menos por $ 350 en el caso de productos de buena calidad.

Otro aspecto que los carniceros señalan como una ventaja para quien compra carne aviar o de cerdo es que admiten una amplia gama de elaboraciones y complementos, aspecto en el que no le dan ventaja a la carne vacuna.

Uno de los comerciantes enfatizó que la carne de pollo y la de cerdo, si se mantienen en estos niveles que considera atractivos, son productos de calidad y precio competitivos en un escenario en el que el valor de la carne vacuna lejos está de tener ajustes a la baja.

Si bien no hay datos oficiales sobre lo que está sucediendo en 2022, los últimos indicadores señalan que cada año en Uruguay hay un consumo per cápita cercano a los 50 kilos de carne vacuna, con un consumo de carne aviar en el eje de los 23 kilos y uno de carne de cerdo próximo a los 16 kilos. El consumo de otras carnes no tiene gran relevancia, incluso la ovina es de apenas unos tres kilos por persona cada año.

Un informe elaborado por El Observador en febrero de este año detectó que en los últimos años las estadísticas del Instituto Nacional de Carnes (INAC) señalan un aumento en el consumo de carne de pollo y cerdo, con una caída en el caso de la carne de vacuno.

Juan Samuelle

El precio de la carne de pollo volvió a bajar.

El asado de oferta

Respecto al asado de oferta, cada vez hay menos. La entrega fue disminuyendo tras Semana Santa y lo que aparece es poco. Las carnicerías están recibiendo mucho menos de lo que piden y sobre todo si se está cerca del fin de semana.

Además, tras varias semanas de vigencia de la propuesta (se aprobó por ley la quita del IVA y eso rige hasta cerca de fines de mayo, dada la prórroga aplicada en abril), no todos los frigoríficos entregaron y algunos lo hicieron solo al inicio de la medida dispuesta por el gobierno, pero como no era obligatoria hubo muchos sitios en el país, especialmente en el interior, donde ni siquiera estuvo disponible una vez ese corte.

Para el carnicero, según explicó uno de ellos, vender el asado a $ 230 por kilo con una ganancia de apenas $ 12, menos del 5%, supuso directamente una pérdida, considerando que por kilo de ese producto estiman un costo de $ 15 a $ 20 teniendo en cuenta gastos fijos que el comercio tiene.