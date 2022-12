Mercado de hacienda equilibra precios con menor presión de faena

El mercado ganadero ha corregido el componente climático en el precio de la hacienda y se acerca a un equilibrio por la menor presión que ejerce la industria.

La faena moderada, en el entorno de las 40 mil cabezas, ralentiza la demanda. El mercado chino no muestra señales claras de mejora, aunque la industria frigorífica tiene expectativas de una recuperación si se flexibiliza la política anti covid, lo que dinamizaría el consumo y la logística importadora.

La mejora en la disponibilidad de pasturas por la secuencia de lluvias alivió la presión de aligerar campos y favorece el engorde, afirmando el mercado de reposición que volvió a mostrar valores al alza.

La recuperación de precios del ganado gordo enlenteció esta semana su dinámica ascendente, con entradas que se alargaron hasta 10 y 15 días para los negocios nuevos.

Los novillos se comercializan en el eje de US$ 3,60 a US$ 3,70 por kilo carcasa, dependiendo de la calidad, el volumen y la cercanía a planta indicaron operadores del sector. Para las vacas la referencia es US$ 3,30 con los lotes pesados –más de 230 kilos peso carcasa– hasta US$ 3,40 como valor de punta.

El valor de la tonelada exportada se mantuvo estable, en el eje de los US$ 4.400 tanto para el promedio semanal como para el de los últimos 30 días. Esto es 20% menos que en el pico de precios de junio cuando llegó a US$ 5.554. El promedio anual se mantiene encima de los US$ 5.000 por los valores inéditos obtenidos en el primer semestre, 18% arriba de 2021.

Con estos valores, tomando en cuenta las variables históricas, el novillo debería estar cerca de los US$ 4, aunque es necesario tener en cuenta que los precios de exportación que informa el Instituto Nacional de Carnes (INAC) son de contratos pactados cinco o seis semanas atrás.

En este sentido, desde mediados de octubre el índice Relación Hacienda Exportación que elabora INAC con base en el precio de la hacienda y el de exportación se encuentra por debajo del promedio histórico para el novillo.

En la última semana fue de 0,905, por debajo del 0,934 de promedio histórico. Un año atrás se ubicaba en 0,924.

“El 2022 debería ser analizado como el año más atípico de la ganadería uruguaya”, dijo Daniel Belerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), por la combinación de vaivenes del mercado internacional entre el primer y segundo semestre, y un factor clima que ejerció una fuerte presión sobre los precios.

Juan Samuelle

Producción ganadera en Uruguay, en campos de Canelones.

Balance 2022

Este jueves el INAC (ver más en la página 3) adelantó que 2022 cerrará con exportaciones de carne bovina por encima de 500 mil toneladas (483 mil al 26 de noviembre) y que todo el complejo generará unos US$ 3.300 millones en ingresos, 10% más respecto a 2021. Este incremento está sostenido en el aumento de valor, pese a los menores volúmenes colocados.

El mercado chino generará divisas cercanas a US$ 1.800 millones, 56% del total de ingresos, unos US$ 200 millones más que el año pasado.

La faena experimentará una baja de entre 7% y 9% en comparación al récord de 2.638.301 de 2021, adelantó el INAC.

Reposición

En el mercado de la reposición sigue habiendo más demanda que oferta, y se concretan más negocios en las pantallas que en negocios particulares. Se sigue afirmando el mercado, mientras cambia el panorama desde el punto de vista forrajero después de las últimas lluvias.

Mercado ovino

Los lanares siguen muy complicados, con dificultad de colocación para los lanares pesados, como ovejas y capones que pasen los 24 kilos. Los corderos promedian los US$ 3 por kilo, los capones US$ 2,61 y las ovejas US$ 2,56.

El precio de exportación de la tonelada de carne ovina quedó por debajo del de la carne vacuna: US$ 4.263 en la última semana (bajó casi 180 dólares) y US$ 4.266 en el último mes.

El valor en el acumulado anual sigue arriba de 5 mil dólares. Hasta el 26 de noviembre las 17.322 toneladas exportadas promediaron US$ 5.044, una reducción de 1,5% contra 2021.

El volumen exportado cayó 18% respecto al año pasado y la canasta de mercados muestra una configuración distinta: China pasó de ser el destino excluyente con 81% de la carne ovina en 2021 a captar el 46%. Brasil subió de 10% a 21% y los mercados de Oriente Medio aumentaron de 3% al 17%.

La cifra

US$ 4.398 por tonelada fue el Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) para carne vacuna entre el 20 y el 26 de noviembre –por 11.000 toneladas–.