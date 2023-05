Presentación de Bielsa: la frase del NBA Giannis Antetokounmpo que citó cuando le hablaron de fracaso

Marcelo Bielsa fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de la selección uruguaya en el Estadio Centenario y en la conferencia de prensa fue consultado sobre el fracaso.

El rosarino habló del tema y citó una reciente conferencia del basquetbolista griego Giannis Antetokounmpo, quien juega en la NBA para Milwaukee Bucks.

“La palabra fracaso es muy diferente”, dijo el DT. “Un jugador de básquetbol recientemente la explicó notablemente. Yo no podría decirla. Sugiero esa respuesta”, sostuvo el rosarino.

“Fracaso y éxito significa que lo va a definir el orden con que termine en la tabla cada equipo y esa es una medida muy contundente, muy representativa, pero para algunos no es la única. Es un tema que los que perdemos con más frecuencia estamos muy dispuestos a discutirlo y yo ya estoy un poco cansado de esas discusiones sobre lo que significa ser exitoso. Me asumo vinculado mucho más con el fracaso que con el éxito”, agregó Bielsa.

Inés Guimaraens

Marcelo Bielsa

Lo que dijo Antetokounmpo y citó Bielsa

Antetokounmpo se hizo viral con su frase al hablar en conferencia de prensa y rechazar que la temporada de los Milwaukee Bucks haya sido un fracaso después de que cayeran eliminados por los Miami Heat por un rotundo e inesperado global de 4-1 en los playoffs de la NBA.

En ese último partido, los Bucks, el mejor equipo de la fase regular de la NBA y uno de los grandes candidatos al anillo, cayeron ante su público por 128-126 en la prórroga después de dejar escapar una ventaja de 16 puntos al inicio del último cuarto.

afp

Giannis Antetokounmpo

Ese día Antetokounmpo, finalista al premio MVP de la temporada, sumó 38 puntos y 20 rebotes pero solo convirtió 10 de 23 tiros libres y su actuación se vio opacada por los 42 puntos de Jimmy Butler, la estrella de Miami.

"No fui capaz de anotar tiros. Eso es todo", dijo un abatido Antetokounmpo en la sala de prensa cuando le preguntaron por el fracaso del equipo. "Si hubiera hecho esos tiros habría sido un caso diferente... Algunos días lo logras, otros fallas. Hoy ha sido uno de esos días".

El griego, quien lideró a Milwaukee al título de 2021 acabando con una sequía de 50 años, se molestó al ser preguntado si considera esta temporada como un fracaso.

"En el deporte no hay fracasos. Hay días buenos, días malos", afirmó. "Algunos días tienes éxito, otros no. Algunos días te toca a ti y otros no. No siempre ganas. Y este año ganará otro equipo".

Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP Giannis Antetokounmpo

"Cada año trabajas para conseguir un objetivo. Hay pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve años fueron un fracaso?", interpeló el ala-pívot.

La frase de Giannis fue viral en las redes y entrenadores como el italiano Carlo Ancelotti, de Real Madrid, lo citaron.