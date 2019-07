Presidencia definió que la cadena nacional de Larrañaga será el 16 de julio

El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo este lunes que el Poder Ejecutivo finalmente definió el martes 16 de julio como el día para realizar la cadena nacional para promover el plebiscito que plantea una reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el senador blanco Jorge Larrañaga, y no este lunes, como se le había comunicado a Alianza Nacional el pasado viernes.

Como había informado El Observador, Larrañaga había impugnado esa fecha al considerarla doblemente inoportuna: al otro día de las elecciones internas y a cuatro meses de octubre, cuando se efectuará la consulta popular. "Así no. Concedieron la cadena, pero no pudieron contener su soberbia y su mezquindad. En estas condiciones no es aceptable. Reclamamos respetar a más de 400.000 uruguayos que firmaron y también a los que no. El Gobierno no es dueño de la cadena nacional. La gente merece respeto", había protestado el nacionalista en un tuit.

La decisión del gobierno, no obstante, tuvo polémica y distintas interpretaciones. El secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, había dicho a El Observador que “si no le da tiempo" a Larrañaga para preparar la exposición a tres días de comunicada la fecha era un problema del wilsonista "porque si pide una cadena nacional él tiene que saber". Y añadió que era algo que venía "pidiendo hace mucho tiempo”.

Pero en la comisión de Vivir sin Miedo –así se llamó la campaña– se había interpretado que en la resolución firmada por el presidente Tabaré Vázquez no se determinaba la fecha sino el día a partir del cual se iba a definir cuándo iba a tener lugar la cadena, por lo que la noticia de realizara este lunes había sido una sorpresa.

“Por tratarse de una consulta que tendrá lugar en octubre del corriente, se dispondrá el uso del espacio de la cadena oficial el primer día hábil posterior a las elecciones internas que tendrán lugar el último domingo del presente mes”, dice la resolución firmada por el presidente. La discusión se centraba en la definición de la palabra disponer, que para la Real Academia Española hace referencia a poner, colocar, mandar, ordenar, preparar, tener o servirse de alguien o algo.