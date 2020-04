Presidente de ASSE: "Si la gente empieza a salir, el sistema va a colapsar"

"Adrenalina pura". Con esas dos palabras el nuevo presidente de la Administración de Servicios de Salud de el Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, describe cómo vive sus días desde que asumió uno de los cargos más importantes de la salud en un Uruguay paralizado por la emergencia sanitaria. Y su agenda le da la razón: una seguidilla de viajes al interior, una reunión atrás de la otra y, entre tanto, llamadas que no se pueden dejar en silencio.

"Es Álvaro Delgado", interrumpe su auxiliar al entrar al despacho, cuando Cipriani apenas comenzaba la entrevista con El Observador este jueves pasado. El nuevo jerarca se retira de la sala, atiende el llamado y no vuelve después de varios minutos. Al regresar, no da ninguna pista. Se niega a comentar de qué iba esa llamada urgente del secretario de Presidencia.

Cuando retoma el diálogo con este medio lo que sí se anima a revelar son sus temores: que la gente siga saliendo en la calle y que el coronavirus, ya instalado en la comunidad, se propague con más fuerza y sobrecargue al sistema de salud. Cree que la cuarentena se va a extender por al menos dos meses, asegura que ya se está trabajando para contener la salud mental de la población, y cuenta con detalle cómo se está preparando la administración pública para combatir la pandemia.

¿Cómo analiza la situación que está viviendo el país? ¿En base a la proyección de los casos cree que se van a terminar colapsando los sistemas de salud con la llegada del invierno? Desde el MSP pronostican que entre "abril y mayo" puede estar el pico mayor de infectados.

En ASSE estamos preparando nuestros hospitales, los CTI y los traslados de ambulancia como para tener una sobrecarga y para evitar el no colapsar. Si el Uruguay sigue actuando como hasta ahora y la gente se sigue cuidando y hacemos que los números no aumenten, el sistema va a ir aguantando. Pero esto depende de las dos cosas: que el sistema de salud esté preparado y de que la gente actúe conscientemente. Si la gente empieza a salir, el sistema va a colapsar. Pero si los números siguen creciendo como hasta ahora, el sistema los puede aguantar. Hoy ASSE tiene 2.304 camas de cuidados moderados y tenemos libres 1.200 aproximadamente. Y camas de CTI tenemos 120 operativas y 63 libres. A mí lo que me atemoriza es que la gente está saliendo más. Veo más gente en la calle, más gente en los bares, como que estamos claudicando en la conducta de mantener el aislamiento.

¿Hasta cuando cree que seguirá la recomendación de aislamiento social?

Acá nadie puede hacer futurología. Todo va a depender de cómo van a ir marcando los números. Es muy personal: yo antes de dos meses más no veo que esto tenga una solución. Para mí esto va a continuar por un período más. Es algo nuevo, que no conocemos. Lo que sí hay que transmitirle a la gente es que esto se va a terminar. No es que estamos presos y vamos a vivir esta situación de por vida. Se va a terminar.

Camilo dos Santos

¿Le preocupa la salud mental de la población ante una cuarentena tan extendida?

Nos preocupa y nos ocupa. Ya el Poder Ejecutivo está elaborando un decreto para que las instituciones aumenten el manejo de la salud mental. Desde el gobierno se nos empezó a marcar a las instituciones que hay que empezar a tener prioridad con el tema de la salud mental. Y obviamente estamos trabajando para eso. En esta etapa de confinamiento vamos a tener problemas con dos poblaciones específicamente: con el adulto mayor y con los niños. Uruguay tiene un porcentaje muy alto de paciente deprimido y estas conductas de aislamiento y situaciones que generan temor, obviamente ayudan a empeorar esa patología. Los niños están sobrepasados con información del coronavirus, sale información de los muertos y los niños no tienen todo el raciocinio para separar lo que puede percibir uno como adulto. En niños también se empiezan a ver temores. Nosotros estamos empezando a organizar un programa en ASSE para hacer un tipo de atención y seguimiento telefónico con pacientes con este problema.

En Uruguay el virus ha infectado en mayor medida a personas de nivel socioeconómico alto y medio alto y que asisten a prestadores privados. ¿Cómo evalúa esa situación? ¿Cree que ASSE no se va a congestionar tanto como las mutualistas?

Este virus obviamente comienza por las clases altas: está relacionado a gente que viajó y que asistió a ese casamiento. Pero al entrar a correr en la población, todos nos vamos a empezar a afectar. La gente con menos recursos también. Si la población no toma conciencia, te lo vuelvo a decir: el sistema se va a sobrecargar.

¿De los 350 casos que hay hasta este jueves de tarde, cuántos se confirmaron en ASSE?

Son seis casos: dos que se recuperaron en Salto, dos internados en el Hospital Español en Montevideo y dos en domicilio (uno en Colonia y uno en Maldonado).

*Este sábado, días después de la entrevista, se registró la primera muerte por coronavirus en el sistema público. Se trató de una mujer de 53 años que ya se veía inmunodeprimida por el cáncer que padecía.

Camilo dos Santos

¿Cuánto personal de salud de ASSE está infectado? ¿En todos los casos es por estar en la primera línea de batalla? ¿No usaban protección?

No tengo el número exacto, lo pedí hoy (jueves pasado) en una reunión. El personal se puede contagiar por dos maneras: por contacto o por vía respiratoria. En el primer caso, uno toca el germen y se toca la boca, la nariz o los ojos y ahí el germen ingresa. En el segundo, cuando una persona tose o estornuda larga gotitas y si estamos a distancias cortas uno puede aspirar el germen y de esa manera contagiarse. Siempre los médicos estamos previendo los mayores números de protección pero también el personal que se lo contagió puede ser atendiendo a personas que no sabés que tienen el virus.

Estuvo de recorridas en el interior. ¿Cuál es el propósito de esos viajes? ¿Están preparados los hospitales de ASSE del interior para enfrentar esta pandemia?

Este miércoles fui a Treinta y Tres y Cerro Largo. Este jueves a Florida. Mañana (viernes) me voy a Rocha y la semana que viene (esta semana) voy a ver si ya termino el resto del país. La Administración de Salud vos la podés llevar con todos los datos que tengo acá, con todos los datos centralizados. Pero a nosotros, al directorio, nos gusta ver el partido en la cancha. Conocemos muchos hospitales pero no los conocemos a todos. Y no solo los hospitales, vemos como está actuando también el primer nivel de atención, la RAP (Red de atención de primer nivel), en cada localidad. Vamos y nos reunimos con todos los actores, no solo con las direcciones, y vemos la necesidad de cada lugar para organizar, planificar y ejecutar bien. Por ejemplo, en el día de ayer (miércoles) decidimos de reforzar Cerro Largo con dos ambulancias nuevas cero kilómetro especializadas que vienen donadas y ya hablamos con la dirección del hospital para preparar al personal. Nosotros somos de la idea que la administración de la Salud hay que hacerla desde la base. Es la manera en que percibís los problemas que hay en cada lugar y te ayuda a resolverlo rápido.

¿Han registrado casos de personal de salud que se haya pedido licencia por miedo a infectarse?

En una unidad ejecutora en un hospital específico tuvimos que un número muy alto de médicos de medicina general estaban certificados, pero ya actuamos y se reguló. Nosotros tenemos hecho un protocolo para el personal de la salud que especifica como actuamos en cada caso. Tenemos, de hecho, un laboratorio específico en el cual mandamos todos las muestras del personal de salud ahí cuando se nos afectan, que es ATGen. Espero que no pase que personal de la salud se certifique por miedo.

¿El Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) ya está disponible también como centro covid-19?

Lo del INOT es un proyecto que, en caso de ejecutarlo, estamos tratando de que sí, no es solo para de ASSE sino un proyecto para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Si lo ponemos en funcionamiento, todos los integrantes del sistema tenemos que empujar.

¿Por qué lo dice en condicional? ¿No hay un plazo para inaugurarlo como centro del sistema?

Estamos en el proyecto para hacerlo pero no tengo un plazo.

Camilo dos Santos

Usted dijo en otras entrevistas que el INOT se utilizará para pacientes del sistema privado y que luego se le va a pedir a los privados que reciban pacientes de ASSE, ¿cómo va a funcionar eso?

Ahí vamos a tener que coordinar esa acción mediante la Junta Nacional de Salud (Junasa) del Ministerio de Salud Pública (MSP). Pero aunque nosotros al INOT lo transformemos en un centro covid para todo el sistema, pacientes politraumatizados van a seguir habiendo, fracturas van a seguir habiendo. Esas fracturas que me llegaban a ASSE y se resolvían en el INOT ahora se tendrán que resolver en los privados u otros prestadores públicos. El INOT sería un centro del sistema para todo el Uruguay.

¿Cómo funcionará en el interior en el caso del Hospital de Salto que cumplirá esa función? ¿Un paciente de Durazno con covid-19 será trasladado a Salto?

Lo que estamos haciendo en el interior no son centros covid específicos. Son hospitales que los estamos condicionando, en un sector, para que atiendan los casos de coronavirus. En el Hospital de Salto vamos a seguir teniendo la parte de Maternidad, las cirugías de urgencias, y vamos a seguir teniendo alguna intervención médica o quirúrgica que no sea relacionada al covid. Lo que hicimos, por el tamaño del hospital, fue separarlo para que en un ala vayan los pacientes con covid y en el otro sector, separado dentro del mismo hospital, las intervenciones médicas habituales. Lo mismo en Minas: ahí cambiamos la circulación del hospital. Pero el hospital de Minas no va a ser un hospital solamente de covid. Solamente apartamos un sector para atender pacientes con covid. Estamos adaptando los hospitales más grandes, que pueden concentrar más pacientes. El de Durazno se traslada a Florida, por ejemplo, que está más cerca.

Desde el MSP aseguran que el gobierno pasado “perdió el tiempo” y las autoridades salientes no previeron esta emergencia sanitaria. ¿Usted recibió un ASSE preparado para esta crisis?

Estamos en momentos de sumar y trabajar todos juntos para poder salir adelante de esta crisis.