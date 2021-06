Presidente del Rotary Club de Paysandú llamó "marcha de las tortas" al 8M y se excusó diciendo que en su club hay "socios gays"

El director de la Agencia de Desarrollo de Paysandú, Diego Borsani, se mostró molesto en comentarios que circularon en la red social Facebook, donde se refirió a la movilización del 8M como "marcha de las tortas" y llamó "comunistas" a quienes criticaron la organización del entierro de Jorge Larrañaga, y luego pidió disculpas por su "vulgar" comentario. Sus expresiones transcurrieron en medio de una publicación que refería a una posible multa para la intendencia sanducera, producto de la aglomeración generada en el sepelio del fallecido ministro.

"A estos comunistas les sirve cualquier costa para agarrarse. De la marcha de las tortas del 8 de marzo tampoco dijeron nada. De todo lo que es de izquierda no dicen nada, pero la derecha hace algo y ya saltan", escribió en Facebook, según consignó El Telégrafo de Paysandú.

Borsani, recientemente designado director, y también presidente del Rotary Club del departamento, cuestionó a quienes estaban a favor de la sanción justificando que al exministro había que dejarlo "descansar en paz". "Yo soy apolítico, pero en este caso me molestó porque lo conocía. No por ser ministro, sino porque era vecino de la casa de mis padres y tenía otro trato con él. Me molestó porque el hombre ya falleció y no lo dejan descansar en paz. Conozco a la familia y me molestó, por eso puse esas expresiones”, dijo en diálogo con el medio.

Al mismo tiempo, reconoció que su comentario sobre la Marcha del Día de la Mujer, celebrada el 8 de marzo, fue "muy vulgar" y se excusó diciendo que no era "homofóbico" porque en el Rotary Club Puerto también habían algunos "socios que son gays". A su vez, pidió desligar el caso de la institución bajo el argumento de que fue desde su Facebook personal y lo encontró en un momento en el que estaba "molesto".

"No soy homofóbico. No hice una afirmación homofóbica. Capaz que sí fue muy vulgar la forma en que lo dije, no lo niego. Pero nunca pensé que fuera a tener tanta trascendencia y nunca quise herir a nadie ni molestar a ninguna persona porque nosotros en Rotary tenemos socios que son gays y no tengo ningún problema con ellos, al contrario", concluyó.