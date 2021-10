A un mes de tortura de preso en el Comcar no hay imputados ni conclusiones sobre cómo pasó

El 18 de setiembre el Ministerio del Interior confirmaba una noticia que puso sobre el tapete, otra vez, la crítica realidad carcelaria. Medios internacionales se hicieron eco del caso, el Parlamento convocó a una sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario y la cartera de seguridad anunció una batería de medidas. No se hablaba de otra cosa. A un mes de la conferencia en la que el ministro Luis Alberto Heber confirmó que un recluso había sido secuestrado y torturado por 60 días en el módulo 11 del ex Comcar, la investigación penal sigue sin imputados y todavía no llegó a una conclusión sobre cómo pasó. Lo mismo que en la investigación administrativa: sigue sin resultados.

Según informó Heber en su momento, el hombre de 28 años fue torturado por cuatro personas. Una de ellas fue liberada antes de que se conociera el hecho, porque había cumplido su condena. Si bien el ministro no quiso entrar en detalles sobre las formas de tortura que le ejercieron, expresó: le hicieron "todo lo que nos imaginamos y lo que no". El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, había dicho que su estado era "parecido al de un náufrago". Su abogado, Gonzalo Ayré, confirmó a El Observador que el recluso sigue internado y se recupera lentamente. "Está con la forma normal de la cara como es la de él. El rostro, la fisionomía, eran cosas que había perdido", contó. Pese a eso, aún tiene "para un tiempo más" internado. Un par de semanas atrás, había manifestado que pediría que se lo trasladara a una chacra para cumplir el resto de su condena y evitar así que siga en el Comcar. Ninguna de las dos investigaciones en curso consiguieron resultados. La investigación judicial, a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de Segundo Turno, tomó varias declaraciones y aún continúan recogiendo pruebas. La causa aún no tiene imputados y, según supo El Observador, no han entrevistado a ninguno de los cuatro presuntos presos involucrados en el caso. Leé también Casi el 100% de los pedidos de imputación de los fiscales son aceptados por los jueces El Ministerio del Interior dispuso una investigación administrativa para determinar si hubo negligencia en la dirección del módulo, de la que todavía no hay resultados, según confirmaron a El Observador fuentes del Ministerio del interior. El director de los módulos 10 y 11, José Álves, fue trasladado a los módulos 4 y 5. En ese entonces Heber manifestó que no lo removía del cargo porque es "inocente hasta que se demuestre lo contrario" y que, si hubiera elementos, tomaría esa decisión cuando culmine la investigación administrativa. Desde la sesión extraordinaria que convocó el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario, Carlos Camy, el 23 de setiembre, la comisión no se volvió a reunir. Salvo excepciones, las comisiones no funcionan durante la discusión por la Rendición de Cuentas. La próxima convocatoria es para el próximo 11 de noviembre. En la última reunión, recibieron a Juan Miguel Petit. En una instancia que fue secreta —se pidió que no hubiera versión taquigráfica— Petit les informó sobre el caso. "Estamos a la espera de los resultados de los procesos que se abrieron", sostuvo Camy a El Observador. Leé también Torturas en la cárcel: otra tormenta para el ministro Heber Solicitaron la comparecencia del ministro Heber, pero se retrasó por la interpelación que se le hizo a los pocos días del hecho, y luego por la discusión de la Rendición de Cuentas. Una vez termine el debate en el Senado empieza este martes, volverán a marcar una fecha. Además, Camy informó que la semana pasada se reunió con Petit para comenzar a gestionar visitas a las cárceles, asunto que está pendiente desde hace varios meses. Las primeras en agenda son las cárceles de mujeres.