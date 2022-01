Pretemporada de Nacional: Repetto define los convocados y habrá tests de covid-19

Llegó la hora. Pablo Repetto tomará contacto por primera vez con el plantel de Nacional este miércoles 5 de enero cuando comience la pretemporada del nuevo equipo tricolor en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El nuevo DT arribará este martes a la madrugada desde Ecuador, donde pasó las fiestas y organizó su traslado a Uruguay.

En sus primeras horas, Repetto definirá la lista de jugadores convocados para comenzar la pretemporada, indicaron a Referí desde el área deportiva del club.

Estos significa que no todos los jugadores con contrato estarán a la orden en el primer día de entrenamientos ya que a varios de ellos, que no van a ser tenidos en cuenta, se le busca salida para ser cedidos a otros equipos, en los que realizarán la pretemporada.

C. Dos Santos

La presentación de Repetto

Por el momento no se ha oficializado quiénes serán los que no seguirán, pero ya han trascendido nombres como los de Ángelo Gabrielli, Maxi Cantera, Guillermo May y jugadores que estuvieron a préstamo y volverían a salir como Gonzalo Vega, Guillermo Centurión, Emiliano Villar y Patricio Gregorio, entre otros.

Tests de covid-19

La pretemporada tricolor comenzará este miércoles y lo primero que habrá serán tests de covid-19 para todos los futbolistas, por protocolo y ante el aumento de casos que se han registrados en los últimos días.

A las 08:00 todos los futbolistas convocados, como el resto del cuerpo técnico y allegados, serán testeados al iniciar la preparación.

Repetto trabajará con su cuerpo técnico conformado por Oscar Quagliata como ayudante técnico, Marcelo Cabezas como preparador físico y Joaquín Casales como analista de rendimiento.

Camilo dos Santos

Los Céspedes

A ellos se sumará el equipo estable de Nacional en el que están los profes Julio Moreno y Juan Manuel Alzamendi y Leo Romay como entrenador de arqueros.

Cabezas ya mantuvo contactos con los futbolistas para marcarles algunas tareas de mantenimiento para entrenar durante las vacaciones.

Sin fichajes y la situación de Ocampo

Nacional sigue sin novedades en materia de fichajes y este lunes hasta en su propia cuenta oficial de Twitter se burlaron de la situación, pidiéndole al CM que anuncie alguna incorporación.

Hasta el momento, la única llegada acordada es la de Leandro Otormín, si bien aún no es oficial su contratación.

Luego, hay mucha cautela mientras los hinchas están impacientes porque no hay altas y ya se anunciaron las salidas de jugadores de renombre como Gonzalo Bergessio, Diego Polenta, Facundo Píriz (que arregló en Deportivo Maldonado), Rafa García, Andrés D’Alessandro, Leandro Fernández y Thiago Vecino.

“Ahora es momento de trabajar en tranquilidad”, indicaron a Referí desde el área deportiva del club. “La ansiedad de los hinchas y sobre todo de los periodistas no nos puede confundir”, agregaron, ante los posibles nombres que se manejan.

Con respecto a la situación de Brian Ocampo, quien el pasado 31 de diciembre finalizó su contrato con la institución al no llegar a un acuerdo de renovación, se sigue negociando para extender el vínculo, pero en estos momentos está en condiciones de jugador libre.

Leonardo Carreño

Ocampo en Nacional

Dicho asunto lo maneja la directiva que preside José Fuentes.

Nacional negocia con Faro Sports (Grupo Casal), que es la que representa a Ocampo. Los tricolores habían hecho una propuesta de renovación a dicha empresa y quedaron a la espera de una respuesta, la que no llegó.

Consultados por si cambiaba en algo la negociación al quedar libre el jugador, lo que abre la posibilidad de que un club se lo lleve sin tener que pagar transferencia, desde los albos indicaron a Referí que la tratativa que vienen realizando con el grupo empresarial seguía igual y que esa nueva condición del futbolista “no cambia nada”.

Pese a eso, los albos ahora no tienen derechos sobre el futbolista y sus representantes serán los que definan su futuro, con la posibilidad de cambiar de club en caso de que llegue una propuesta satisfactoria.

El delantero de 22 años ha sonado en América de México, que en caso de ir por él debería arreglar solo con el jugador. De todas formas, en Nacional tienen la palabra de que en caso de que su salida sea de esa forma, recibirán un monto de parte del grupo empresarial del jugador, aunque no será lo mismo que los que percibirían con el futbolista vinculado al club.