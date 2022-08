Primer remate de Potras de Selección con Zambrano & Cía

Este jueves 11 de agosto el escritorio Zambrano & Cía realizará el primer remate Potras de Selección, una venta especial de ejemplares Criollos de las cabañas Cerro de los Cardos, de Marcelo Berruti; La Fe, de Pedro Zaffaroni; Aguas Claras, de Solís Echeverría; Los Recuerdos, de Fabián Guedes; y El Trébol, de Gerardo Oliver.

Las cabañas vendedoras son las que en diciembre realizan la venta Criollos de Selección, destacó a El Observador Germán Sapelli, responsable del Departamento de Equinos de Zambrano & Cía.

Esta comercialización de equinos se hará de forma 100% virtual desde las oficinas del escritorio, en Montevideo, y comenzará a la hora 20.

Se transmitirá en vivo por internet a través de la web zambrano.com.uy y por televisión, por DirecTV y CampoTV.

Primer remate Potras de Selección

Jueves 11 VIRTUAL.

33 potras y 3 potros criollos PI con derecho a participar del primer redomón potras de selección exclusivo con U$S 5.000 en premios.



Pre oferte y gane flete y usd 1.000 aqui 👉https://t.co/4u8CuEguAK

Consultas 099743434 pic.twitter.com/MdPtpuuuS9 — Zambrano & Cía. (@ZambranoyCia) August 5, 2022

Excelente genética y sangre funcional

En esta oportunidad la firma rematadora pondrá a consideración 35 potras y tres potros Criollos, todos de pedigrí, de “excelente genética y sangre funcional que han andado muy bien en pistas”, remarcó Sapelli.

Todos los ejemplares que saldrán a la venta participarán en una prueba de redomón a realizarse el sábado 22 y domingo 23 de octubre en Curticeiras, Rivera, por US$ 5.000 en premios. El primer premio será de US$ 3.500, el segundo de US$ 1.000 y el tercero de US$ 500.

Beneficio por preofertar

Este remate virtual se financiará con un plazo de 18 cuotas en dólares y los clientes podrán realizar preofertas a través de la web del escritorio.

Aquellos que preoferten y compren podrán acceder al servicio de flete gratuito a Rivera, Durazno, Payzandú, Melo y Artigas, explicó Sapelli.

El catálogo con toda la información sobre los lotes que saldrán a la venta, así como videos de los mismos, ya están disponibles en la página del escritorio.

Además, por consultas el escritorio puso a disposición de los clientes el contacto del encargado del Departamento de Equinos: 099 743 434.