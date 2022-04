Prohibición de exportar aceite de Indonesia suma presión a los mercados

Cierra otra semana de firmeza en el mercado de granos, de la mano de los problemas climáticos y los movimientos políticos que restringen exportaciones. En ese sentido, la decisión de Indonesia de limitar o cancelar las exportaciones de aceite de palma motivaron una nueva suba de los aceites, dando firmeza a los mercados de soja, girasol y colza.

Dado que las cotizaciones están en niveles cercanos a un récord en los granos de secano, es difícil que vayan mucho más allá, pero cada semana que pasa se confirma una situación de firmeza.

Además de los aceites, el maíz también está bajo fuerte presión. Mientras se demora la siembra en Estados Unidos, faltantes de agua en las zonas maiceras de Brasil empiezan a incidir en el mercado. El precio del maíz volvió a marcar récords en más de una década. El estrés continuará en 35% a 40% de la segunda cosecha de maíz del país, o safrinha, la cosecha será mayor que la del año pasado pero puede empezar a ser recortada la producción brasileña.

En Estados Unidos, mientras tanto, se esperan algunas lluvias en las planicies centrales la próxima semana, pero “el alivio de la sequía no se ve favorecido en la mitad suroeste (del) cinturón de trigo rojo duro”, según la empresa Commodity Weather Group.

En Ucrania, las regiones del este del país están bajo fuego mientras las tropas rusas intensifican sus ataques, según varios informes de los medios; eso genera grandes dudas respecto a la producción futura de girasol y aceites.

EO

La contracara sigue siendo la flojedad del precio del arroz en Brasil, que luego de llegar a US$ 17 por bolsa va cayendo rumbo a los US$ 14, es decir US$ 280 por tonelada.

Mientras, en Uruguay se viene una semana clave para lo que será la cosecha de soja probablemente de más facturación de la historia. Con un rendimiento promedio que estará cerca de los 3.000 kilos por ha, con un área estimada por parte de los privados en 1,165 millones de hectáreas, la producción uruguaya estará muy cerca de 3,2 millones de toneladas.

Mientras, avanza la siembra de colza que sostiene cotizaciones cercanas a US$ 780 por tonelada y mantiene todo su atractivo.

Las referencias de precios solo han tenido leves oscilaciones con un eje de US$ 635 en soja, US$ 350 por cebada y US$ 320 por tonelada de trigo, mientras el maíz en el mercado interno se mueve sobre los US$ 280 por tonelada puesta en destino.

Juan Samuelle

Cosecha de maíz.