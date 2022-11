Qatar 2022: Torreira habló de la importancia de la familia y de tener una parrilla en el hotel

Lucas Torreira jugará en Qatar 2022 su segundo Mundial después del debut en Rusia 2018. Este martes el volante del Galatasary concurrió a la conferencia de prensa de la selección uruguaya en Doha y contó que el plantel tuvo el lunes una charla sobre el funcionamiento del VAR, que analizaron muy bien funcionamiento de Corea del Sur y que personalmente se encuentra muy bien tras su llegada al fútbol turco.

"Hay mucho diálogo con los más grandes, Diego (Alonso) nos pide que estemos con las orejas paradas para escuchar a los de más experiencia. Los nervios y la ansiedad los manejo de otra manera, es la competencia más importante a nivel de fútbol, los nervios siempre van a estar previo al debut y tratamos de manejarlo con tranquilidad. Somos un grupo bastante fuerte, de una calidad humana importante y tratamos de ayudarnos", expresó Torreira.

El jugador contó que minutos antes de la conferencia recibió la llamada de su familia, que estaba con inconvenientes en el aeropuerto rumbo a Qatar, y que la tranquilidad de ellos era para él tan importante o más que jugar de titular o no, el jueves contra Corea.

"Cada partido tiene su manera de trabajarlo, son diferentes los rivales, hemos estado atento a todo aquello que no puede hacer daño de Corea y el entrenador confiará en los 11 que él cree son los mejores para este partido, y el resto estaremos para alentar. Estamos acá por Uruguay", dijo.

Consultado sobre las diferencias de su primer Mundial y éste, indicó: "Son países muy diferentes, en lo personal me toma con una experiencia más grande. En Rusia para mi era todo nuevo, estaba nervioso, pero acá estamos muy cómodos, no es lo más importante, lo más importante es cómo preparar el partido y para mi es importante que mis familiares también estén cómodos y vengan a visitarnos; tenemos nuestra parrilla en el hotel y con eso nos alcanza".

Señaló que Corea "es un rival muy agresivo, lo hemos analizado en los últimos días, sus virtudes y falencias, trataremos de estar bien parados y ocupar los espacios. Son 90 minutos donde pueden pasar un montón de cosas y el que comete menos errores es el que se lleve el partido".

Contó Torreira que el lunes participaron de una charla de los árbitros con respecto al VAR: "Hubo un diálogo importante sobre algunas jugadas, que no todos tenemos la información de cómo funciona, tratamos de no estar tan ajenos porque a veces terminan definiendo los partidos".

Luego de una gran temporada en Fiorentina y sin lugar en Arsenal, Torreira fue transferido al Galasaray: "Fue un cambio importante para mi, siempre buscando el objetivo, llegar de buena manera al Mundial. La temporada pasada fue buena en Fiorentina y este año me tocó un proyecto importante en Galatasaray. Con el correr de los partidos fui agarrando ritmo y me considero una pieza importante en el equipo. Obviamente que en la selección te encontrás con los mejores jugadores del país y hay poco tiempo para trabajar; me siento feliz y alegre por esta nueva oportunidad porque durante cuatro años y medio me preparé muy bien".

Charla del cuerpo técnico

Admitió que Uruguay nunca subestima a los rivales y que "siempre jugamos de la misma manera, sea Corea o Portugal. Tenemos que tener compromiso y respeto por el rival y salir a ganar. El primer partido puede marcar el ritmo de un buen Mundial o un mal Mundial. El jueves creo que vamos a estar muy preparados".

Sobre su posición en la cancha, subrayó: "Hemos entrenado un montón de esquemas tácticos. Uno puede pensar que puede jugar de una manera según el rival. Trato de hacer mi trabajo, de volante central, con dos medios, lo importante es entrar, gustarse uno mismo, ser una ayuda para el equipo y crear dificultad al equipo con mi rendimiento. Somos un grupo parejo, hay mucha competencia, después cada partido se afrontará de una manera diferente".