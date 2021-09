¿Qué dicen los clubes uruguayos que no quieren el VAR y qué responde la AUF?

El VAR volvió a estar sobre el tapete de un partido del fútbol uruguayo, esta vez por su ausencia. El viernes Peñarol se sintió perjudicado por el árbitro Esteban Ostojich, quien no sancionó un penal del delantero de Fénix Fabián Estoyanoff contra Pablo Ceppelini. En ese partido que se jugó en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Clausura no había videoarbitraje porque el club de Capurro no firmó en la AUF el documento para su implementación.

Fénix fue uno de los siete equipo que no estuvieron de acuerdo con el sistema de asistencia arbitral. Los otros seis son Cerro Largo, Boston River, Progreso, Wanderers (para el Clausura cambió su postura inicial), Liverpool y River Plate. Cuando juega uno de estos equipos, no se utiliza el VAR aunque su rival haya votado a favor.

Visión de los clubes que no firmaron

Progreso, que este domingo visita a Nacional en el Gran Parque Central, es uno de los clubes que votó en contra y el dirigente Fernando Marasco explicó los motivos a Referí: "Progreso está de acuerdo con el VAR, pero no de la forma que se implementó acá, que afecta la deportividad porque no hay en todos los partidos y no son las mismas condiciones para todos. La idea de la AUF era que hubiera en cuatro partidos, dos los elegía la Mesa Ejecutiva y los otros dos iban a sorteo. No opusimos rotundamente a eso", señaló.

El VAR en el Obdulio Varela

Agregó: "Y no es como dice la AUF, que la Conmebol lo exige, porque en Argentina no hay VAR y no pasa nada. Estamos de acuerdo si es para todos, no para unos pocos que conforman una élite. Rompe los ojos que los jueces se equivocan con VAR y sin VAR".

Álvaro Chijane, dirigente de Fénix, planteó una situación similar. "Ayer (el viernes contra Peñarol) supuestamente nos beneficiamos porque parece que hubo un penal no sancionado, aunque todavía no vi la jugada pero todos dicen que pasó eso; nos hubiera tocado VAR y al otro día contra Torque no nos toca VAR. Entonces no es justo".

Su club no estuvo de acuerdo con que hubiera videoarbitraje solo en cuatro partidos (de los ocho que componen una fecha del Campeonato Uruguayo): "No podemos jugarnos a un sorteo, para eso que traigan VAR para todos, porque un día me benefician y otro me perjudica. Contra Peñarol tendrían que haber echado a Kagelmacher".

Chequeo del monitor del VAR

Chijane indicó que Fénix no se niega al sistema VAR: "En principio nos dijeron que iban a traer modelos portátiles, que iba haber fibra óptica en todas las canchas, pero no sucedió. Que hagan un VAR casero, si es tan caro el otro".

También está el tema económico: "Nos terminamos de fundir cuando pongan VAR en todos los partidos. La Conmebol no puede obligarnos a gastar si no tenemos dinero. Abrir una cancha de fútbol cuesta $250.000. Hoy en Uruguay las entradas tendrían que costar entre $400 y $500, entonces deberíamos vender 700 entradas al cuadro visitante para desquitar la plata porque los socios del local no pagan, es el beneficio que tienen. ¿Y quién vende esa cantidad? El fútbol está mal y tenemos que analizar eso también", indicó.

Faltan recursos

Mientras tanto la AUF también tiene su versión. Consultado por Referí, el neutral Jorge Casales explicó: "Para poder aplicar el VAR en todos los partidos se tienen que tener los recursos técnicos, económicos y también humanos. Y en este momento ninguna de las esas cosas están planificadas".

Cabina de VAR

Agregó que la idea es que en 2022 se pueda contar con todos los recursos: "Que haya tantos jueces que arbitren dentro de la cancha y que estén homologados para VAR y que los que estén en la cabina también, así como los recursos previstos para que el costo que lleva la operación sea la que corresponde y que esté presupuestada. Nosotros ya hicimos gestiones con la empresa que nos provee el software y la operativa. Llegamos a la conclusión que en la medida que hagamos más partidos será sensiblemente más bajo, lo que va a llevar a que cuando tengamos los recursos humanos se aplique en todos los partidos".

Desde la óptica de los entrenadores y exárbitros, la aplicación del VAR en Uruguay, tal como se habilitó, no imparte justicia para todos los participantes del torneo: “Atenta contra el sentido común” y "distorsiona la realidad", indicaron en esta nota de Referí.