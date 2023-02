¿Qué es el Caso Negreira que destapó un nuevo Barçagate en el fútbol español?

El fútbol español está convulsionado por un nuevo Barçagate, un escándalo que sacudió la estructura interna del barcelonismo y que agitó todas las aguas del fútbol ibérico.

Cadena Ser y luego el diario español El Mundo informaron la semana pasada que Barcelona pagó más de € 6 millones desde 2001 a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018, para aconsejar al club sobre cuestiones arbitrales.

El monto es muy superior a los € 1,4 millones de euros anunciados hasta ahora por los medios españoles, que se habría pagado entre 2016 y 2018.

Cuando el CTA fue reestructurado en 2018 con la llegada de una nueva directiva a la Federación Española y Negreira fue destituido de su puesto, Barcelona finalizó los pagos, según el expresidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, para reducir gastos.

Josep LAGO / AFP

Bartomeu implicado en un escándalo

Negreira, según El Mundo, reaccionó enviando un fax al club catalán el 5 de febrero de 2019 para amenazarlo con revelar "un escándalo".

El diario digital El Confidencial publicó el viernes que otras dos empresas están siendo investigadas en el marco de este caso: Soccercam SL, perteneciente al hijo de Negreira, y Tresep 2014 SL, a Josep Contreras Arjona, un exdirigente de Barça, cuya compañía habría sido utilizada para canalizar los pagos hacia el antiguo árbitro.

"Si yo veo que ganamos con trampas..."

"Si yo veo que ganamos con trampas, me voy para casa", reaccionó el jueves Xavi, en conferencia de prensa tras el partido contra Manchester United por Europa League.

"Vamos a esperar a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la Liga española aclaren la situación que estamos conociendo a través de los medios de comunicación", comentó, por su parte, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, el viernes en Eslovenia.

Según Cadena Ser, la investigación se inició tras detectarse unas irregularidades tributarias por parte de la empresa Dasnil 95, propiedad de Enríquez Negreira.

El exárbitro negó cualquier trato de favor al club azulgrana. Su función, según dijo a los periodistas, se habría limitado a aconsejar de manera verbal sobre temas como el comportamiento de los jugadores hacia los árbitros.

Nada más saltar la información, Barcelona emitió un comunicado en el que sin nombrar directamente a Dasnil 95, explicó que mantuvo un contrato en el pasado con un "proveedor externo" del que recibió, entre otros, "informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional", lo que es "una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales".

Actualmente, según informó en la nota, esa tarea recae en "un profesional del área de fútbol".

Federación y Liga a la expectativa

Según Bartomeu, presidente del Barça entre 2014 y 2020, decidió deshacerse de los servicios de esta empresa para ahorrar gastos en 2018, año en que se reestructuró el CTA y Negreira salió del mismo.

El jueves, el departamento de integridad de la Federación Española de Fútbol anunció que había iniciado "un requerimiento de información reservada tanto a los responsables del CTA como del FC Barcelona" para adoptar eventuales medidas "en el momento en que se disponga de la información suficiente".

LaLiga, que dirige el fútbol profesional en España, reaccionó por boca de su presidente, Javier Tebas: "Tenemos que aclarar desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas" contra Barça.

Camilo dos Santos

Javier Tebas está que trina

Tebas explicó que los hechos se produjeron en 2018 y años anteriores por lo que "del 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos".

En cambio, LaLiga se personará como acusación particular si hay una querella de la fiscalía, aseguró Tebas.

"Los importes de las facturas, las declaraciones del señor Negreira, el burofax… son indicios que se debía investigar en cualquier ámbito. En el ámbito deportivo están prescriptos, pero en el penal no", dijo Tebas el viernes en conferencia de prensa.

"No sé si habrán afectado a los resultados, pero por la imagen de LaLiga, no me gusta. No está bien. Desde luego, LaLiga no puede estar pasiva con lo que esta pasando, con estos indicios que hay en prensa. Hay que aclararlo", agregó.

"Laporta debería renunciar"

AFP

Laporta, según Tebas debería renunciar si no da explicaciones concisas

Tebas fue a la carga este lunes por el actual presidente de Barcelona Joan Laporta de quien dijo debería renunciar "si no explica bien o más razonablemente" por qué realizaba pagos en el caso Negreira.

"Si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí", respondió el dirigente del campeonato español en una comparecencia de prensa al ser preguntado sobre si piensa que Laporta debería dimitir.

"Todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, yo creo que lo único que se ha hablado de esto ha sido alguna declaración pero muy superficial, más bien ahora ya hay ley del silencio", añadió.

Este es el segundo Barcagate en dos años. El primero también implicó a Bartomeu, acusado de contratar a una empresa para desprestigiar en redes sociales a sus oponentes políticos.

La discusión llegó a un vivo de la kings League, el domingo, donde Iker Casillas y Gerard Piqué discutieron del tema.