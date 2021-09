“¿Qué hacés ahí?”: las reacciones por el gesto de Messi al tirarse al piso en la barrera

Además del golazo para la victoria de PSG ante Manchester City en el Parque de los Príncipes, Lionel Messi sorprendió a los hinchas del fútbol mundial con su gesto de tirarse al piso para reforzar la barrera cuando se venía un tiro libre de peligro para los ingleses.

En el partido más destacado del martes en la Liga de Campeones, entre dos de los clubes más poderosos del mundo, el ídolo argentino no tuvo problemas para tirarse y tapar el hueco del muro defensivo al saltar.

La imagen de Messi en el suelo se viralizó al instante y luego hubo varios memes con la figura del ídolo acostado en distintas situaciones.

🎥| La decisión de poner a Leo Messi en la barrera... FUE DEL PROPIO MESSI. pic.twitter.com/ppV0BwufoM — It's time Leo Messi (@Itstimemessi) September 29, 2021

Su compañero y amigo, Neymar, compartió en sus redes una foto en la que aparece formado en la barrera mientras observaba a Messi tirado en el césped. “¿Qué hacés ahí?”, comentó, en la que pudo haber sido la pregunta que le hizo cuando lo vio en ese momento.

AFP

Neymar y Messi

Tras el remate, que se fue afuera, el brasileño le dijo algo y ambos sonrieron.

Otro que habló del tema fue Rio Ferdinand, el exzaguero y jugador de Inglaterra, que hoy es comentarista de TV, que también se vio sorprendido por lo que hizo el argentino. “No podíamos creerlo. Es uno de los mejores de la historia, sino el mejor”, comentó.

AFP

La barrera de Messi

Además, cuestionó al DT de PSG. “En el momento en que Pochettino se lo pidió en el entreno alguien debería haber aparecido y decirle "no, no, no, esto no le puede pasar a Messi". No puedes, es irrespetuoso. No debería de haber sucedido", agregó, aunque pareció haber sido una decisión del jugador en ese momento, sin que nada tuviera que ver el entrenador.​

“Si yo estuviera en el equipo le diría: ‘tranquilo, me tiro yo por ti’", agregó a BT Sports.

AFP Hasta el juez fue a darle indicaciones

“No podía ver a Messi ahí así tirado. Él no es de los que se ensucia la equipación. No es algo que haga Messi, él no debería mancharse", dijo Ferdinand, sobre esta nueva faceta en su club.

Desde su llegada a París, el rosarino ya no tiene todo el dominio que tenía en FC Barcelona, donde era el líder absoluto.

AFP Messi en la barreta

En ese sentido, no se hizo problemas por la camiseta 10, que sigue usando Neymar, y prefirió llevar la 30.

Además, no exigió ser capitán como lo era en los catalanes. El brazalete en su nuevo equipo lo lleva el brasileño Marquinhos.

AFP

Messi mira pasar la pelota

Y tampoco tiene la exclusividad de patear los penales. En el primer penal que tuvo PSG desde su llegada, el ejecutante fue Neymar, una de las figuras del nuevo tridente que completa con Mbappé.

"A medida que nos vamos conociendo mas y jugando juntos seguro que vamos a ir creciendo", explicó el argentino este martes al ser preguntado por su entendimiento con sus compañeros de ataque Mbappé y Neymar.

A todo eso, le sumó una nueva función al ir al piso para sumarse a la barrera, algo que según varios medios fue inventando para evitar que fuera Messi quien hiciera goles de esa forma, como alguna vez supo hacerle a Uruguay.