Qué implica el acuerdo de Antel con Disney y por qué puede cambiar radicalmente el mercado de TV

El acuerdo entre Disney y Antel, anunciado el miércoles por la telefónica uruguaya, tiene el potencial para ser una de las mayores fuentes de disrupción de un mercado de TV para abonados que ya está desde hace tiempo atravesando grandes transformaciones.

Por el acuerdo, Antel tendrá disponible para sus usuarios de telefonía o de internet todos los contenidos de Disney+ y Star+. Es decir que tendrá las películas y series de adultos e infantiles de Disney, Fox, Nat Geo, entre otros, y toda la grilla de ESPN, lo que significa casi la totalidad de la oferta deportiva de la TV para abonados, especialmente la joya de la corona: el fútbol uruguayo, que llega a través del acuerdo de Star+ con Tenfield que está vigente desde febrero de 2022. El monto del acuerdo no se anunció por razones de confidencialidad.

Además, Antel ya se había asegurado en su grilla a comienzos de año el otro contenido relevante de medios uruguayos: los canales 4, 10 y 12, y compró el Mundial de Fútbol.

Si bien no se ha informado aún qué costo extra tendrá respecto a la tarifa que ya pagan los clientes de Antel, fuentes de la industria dijeron a El Observador que el aumento no será significativo. La cuota del Combo+ (Disney+ más Star+) se ofrece hoy a US$ 27 dólares. Mediante este acuerdo los usuarios podrán acceder en un solo paquete –y por un precio menor– a la conectividad y los contenidos a los que accederían si contratasen ambos servicios por separado.

La estrategia de Antel: competir en todas las canchas

Tras haber anunciado a comienzos de la administración que iba a retirarse de la gestión de contenidos, Antel emprendió el camino inverso, en línea con un mercado que está yendo de la TV por cable o satélite al streaming. Con una plataforma de buena calidad técnica, y con un alto porcentaje de la población con acceso a internet (y cliente de la empresa), ahora la telefónica apostó por profundizar su oferta de contenidos.

Por otro lado, la ley de medios le dio a los cables la posibilidad de explotar el negocio de la distribución de internet, como ocurre en el resto del mundo, donde el usuario le puede contratar a un único proveedor la tv para abonados y el internet. De esa manera Antel dejará de tener el monopolio de ese servicio. Algunos jugadores importantes del mercado, como Directv o Cablevisión, han quedado por el momento fuera de esa autorización, pero para el resto de las empresas de TV para abonados significa la posibilidad de actualizar su modelo de negocio.

Pero con este acuerdo con Disney, la empresa estatal decide sumar una atractivo extra para que sus clientes decidan quedarse y no apostar por otra compañía que que le brinde contenidos más internet. Como dice el presidente del ente, Gabiel Gurméndez, en un comunicado publicado ayer: "El acuerdo con Disney forma parte de una estrategia definida para que sigamos siendo la empresa líder de telecomunicaciones en el país, en este nuevo escenario de mayor competencia que se está dando en el país".

La estrategia de Antel de aterrizar de lleno en la venta de contenidos es un golpe más para las empresas de TV para abonados, que en los últimos tiempos han sufrido una lenta pero permanente pérdida de usuarios, que se deciden por las aplicaciones de streaming. De hecho, en el primer semestre los cables perdieron 24 mil usuarios, y la tendencia hace tiempo que es a la baja,

¿Qué queda para los cables, además de la distribución de internet y explotar un mercado de contenidos en el que cada vez son más dependientes del Conglomerado Disney? Mover su negocio de contenidos hacia el streaming, para ser un broker de apps, y ofrecer a sus usuarios un paquete de internet más las principales plataformas de streaming. De todos modos la ventaja para los cables es que el perfil de cliente que contrata el servicio en Uruguay es mayor y tradicional, por lo que esa migración no será tan rápida como en otros países.

¿Qué gana Disney?

Tras lanzar su plataformas de Disney+ y Star+ en 2021, la empresa estadounidense tiene ahora la posibilidad de llegar a un mercado de alrededor de 1 millón de usuarios de internet fija y de 2 millones de usuarios de telefonía móvil de una manera mucho más rápida que hacerlo por su cuenta.