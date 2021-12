¿Qué mirar este fin de semana? Recomendaciones en Netflix y más allá

Sandra Bullock sale de sus papeles habituales e interpreta en esta película a Ruth Slater, una mujer que acaba de salir de prisión e intenta reconstruir su vida. Sin embargo, se encuentra con una sociedad que no está dispuesta a perdonar el crimen violento que la envió tras las rejas, por lo que su única oportunidad de recuperación está en el reencuentro con su hermana. Con un elenco que también incluye a Vincent D’Onofrio y Viola Davis, esta película está basada en una miniserie británica del mismo nombre, estrenada en 2009. Está disponible en Netflix.

Imperdonable

Fue la mano de Dios

El director italiano Paolo Sorrentino (La gran belleza) toma su propia vida como base para esta película ambientada en la Nápoles de la década de 1980, que relata una etapa transformadora en la vida de Fabio, un adolescente que debe enfrentar tanto una gran tragedia personal como la apertura de nuevas posibilidades que le harán descubrir su vocación. Rodeado por una pintoresca y divertida familia, vecinos peculiares y amigos tan peligrosos como entrañables, la vida de Fabio y los suyos es retratada a través de una serie de situaciones que están entre lo cotidiano y lo transcendental, y rodeadas por la llegada a la ciudad de Diego Maradona, un ícono que hace soñar a los napolitanos como nunca lo hicieron, y que también dejará una marca imborrable en la vida del protagonista. Está disponible en Netflix desde el miércoles 15.

Vernon Subutex

Basada en el primer libro de la trilogía de la escritora francesa Virginie Despentes, esta miniserie sigue al expropietario de una legendaria tienda de discos parisina, que se queda sin trabajo y sin hogar con más de 50 años. Este veterano ícono de la escena roquera empezará a rebotar entre las casas de viejos amigos y las calles de la ciudad, sin saber que tiene en su posesión unas cintas grabadas por un músico amigo que lo convertirán en el blanco de una búsqueda en la que también se involucrarán personajes peligrosos y otros más estrafalarios. Está disponible en Europa+ a través de NS Now.

And just like that...

A más de una década y media del final de Sex and the city, una de las series más influyentes de los últimos tiempos, su historia continua. Ahora como cincuentonas, esta nueva serie de 10 episodios retoma las andanzas de Carrie, Miranda y Charlotte (Kim Cattrall, que interpretó a Samantha, decidió no incorporarse a este revival) siempre con Nueva York de escenario de fondo, y con los nuevos dilemas que trae la madurez. Los dos primeros episodios ya están disponibles, y habrá nuevas entregas cada semana. Está disponible en HBO Max.