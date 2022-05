Qué sector del FA reclutó a Idiana Garandán, la "abuela militante" por el Sí abordada por la policía

La Liga Federal –lista 1813– afilió este jueves a Idiana Garandán, la "abuela militante" por el Sí que en la campaña del referéndum se paró frente a una caravana del No y ocasionó la intervención de la policía, que después derivó en un hecho político entre oficialismo y oposición. El sector que hoy tiene como principal referente al intendente salteño, Andrés Lima, le otorgó el número de afiliada 1.813.

La Liga celebró la vinculación con un encuentro en su sede de Ejido y Colonia, del que participó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Garandán fue presentada ante el exsindicalista como el "símbolo de la resistencia". La Comisión por el Sí ya le había rendido homenaje en el acto de recaudación que mantuvo en marzo en el Velódromo.

El delegado a la Mesa Política por el sector, José Maldonado, dijo que es un "verdadero honor" incorporar a la mujer en tanto es un "símbolo de resistencia y un ejemplo a seguir para jóvenes militantes".

La señora de 88 años se paró en un cantero de la avenida Agraciada, esquina Manuel Antonio Artigas, sosteniendo "la banderola" del "Sí" al referéndum con las dos manos, mientras de su "muñeca colgaba el bastón", según ella misma meses atrás a TV Ciudad. "Cuando me veían con la banderola, me decían de todo", explicó Idiana Garandán. "Entonces, cuando se cansaban de decirme cosas, yo les decía: viva Aparicio Saravia y viva el Frente Amplio".

Luego aparecieron dos patrulleros. Según la mujer eran seis policías, pero bajaron cinco. "Me rodearon, me preguntaron qué estaba haciendo ahí". Le dijeron que ella no podía estar, a lo que ella respondió con una pregunta: "¿Qué es lo que no puede estar? ¿Yo o la banderola?". "Usted", le contestaron.

Idiana les afirmó que iba a seguir con su banderola. "Ahí se paró la conversación. Un policía me agarra de cada brazo y me cruzan hasta esta vereda". Ella entonces se quedó "hasta el final" en la puerta de su casa, sosteniendo la bandera. La mujer recordó haberle señalado a los policías que toda la manifestación estaba "expresando sus ideas". "Yo también tengo derecho a expresar las mías", razonó.

El hecho propició el cruce entre el senador frenteamplista Charles Carrera y el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González. El primero acusó a la cartera por sus "exceso", al tiempo que el segundo defendió la labor de la Policía alegando que Garandán "se tiró sobre un auto y la Policía le pidió, por su integridad, que suba a una vereda y siguió manifestando tranquilamente".