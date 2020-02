Qué va a hacer la oposición en Canelones, donde no formó coalición

En Canelones no habrá coalición. A pesar de que lo intentaron, los dirigentes canarios del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto no llegaron a un acuerdo sobre qué estrategia deberían adoptar en las elecciones de mayo, y por eso ahora se encaminan a presentar candidaturas por separado.

En la toma de decisión pesaron varios factores, pero lo que terminó inclinando la balanza fue no haber reservado en las internas suficientes nombres para integrar en 2020 las listas para la Junta Departamental, reconocieron los políticos consultados por El Observador para esta nota.

Los nacionalistas están afinando los detalles para la Convención Departamental del 8 de febrero, con dos posibles candidaturas ya definidas y una tercera aún no confirmada.

El diputado reelecto Amin Niffouri, del sector Todos, será una de las opciones del Partido Nacional. También está confirmado que la lista 33 presentará un postulante, aunque todavía no está definido si el primero en la lista será el diputado Sebastián Andujar, seguido por el edil Joselo Hernández, o viceversa.

Hernández contó a El Observador que los sectores que todavía no definieron a qué candidato respaldar en Canelones son Alianza Nacional y Todos por el Pueblo, que en las elecciones internas presentó a Juan Sartori como precandidato.

Extraoficialmente se maneja la posibilidad de que el diputado Álvaro Dastugue, líder de la lista 880, también se presente. Fuentes de su sector dijeron a El Observador que lo más probable es que Dastugue complete la terna que el Partido Nacional presentará en las departamentales, aunque todavía no está confirmado. En diciembre, el legislador reconoció a La Diaria que tenía "ganas" de competir.

En la cuenta regresiva a la Convención Departamental, los tres diputados están conversando con dirigentes de otros partidos para asegurar su respaldo. A Niffouri ya le dio el sí Daniel Peña, el diputado del Partido de la Gente por Canelones, el único legislador que esta fuerza política tendrá en la próxima legislatura. Peña aseguró a El Observador que los convencionales departamentales del Partido de la Gente resolvieron respaldar la candidatura del dirigente de Todos en la convención del 5 de febrero.

Detrás de esta alianza hay una estrategia: no perder las 10 alcaldías que la oposición consiguió en Canelones en las elecciones departamentales de mayo de 2015: ocho del PN, una del PC y una del Partido de la Gente. "Si la coalición no va junta, no solo no se van a ganar nuevas alcaldías sino que se van a perder las que ya tenemos", explicó.

El Partido Colorado, en tanto, también define por estos días la cantidad de candidaturas que presentará. Si su nombre es respaldado por los convencionales, Diego Castro será candidato en representación del sublema Batllistas Unidos. El sector Ciudadanos también presentará un postulante pero su nombre todavía no fue divulgado, indicó el dirigente batllista Tabaré Hackenbruch, futuro subsecretario de Vivienda.

Leonardo Carreño

No obstante, el comité ejecutivo departamental de Tercera Vía, el sector del diputado electo Gustavo Zubía, emitió un comunicado en respaldo a la eventual candidatura del coordinador de Ciudadanos, Adrián Peña, quien en las pasadas elecciones obtuvo una banca en ambas cámaras. En el documento los dirigentes evaluaron que su postulación sería "muy positiva" para el departamento y para el lema.

En las que serán sus primeras elecciones departamentales, los dirigentes de Cabildo Abierto en Canelones resolvieron competir con su lema. Las negociaciones con los demás partidos de la coalición las encabezó el diputado electo Álvaro Perrone, quien dijo que "todavía no está definido si habrá uno o dos nombres" a consideración de los convencionales de su partido, y por eso prefirió reservarse las opciones que manejan.

De todos modos, Perrone reconoció que dirigentes y votantes de su partido se le acercaron para pedirle que se postule, algo que para él "es lógico" porque su lista fue la más votada de Cabildo Abierto en Canelones.

El Partido Independiente, por su parte, descartó presentar un candidato a intendente en mayo, aunque sí competirá para quedarse con la titularidad de algunas alcaldías canarias. El fundador de esta fuerza política, Pablo Mieres, aseguró que todavía no hay una postura oficial definida, pero fuentes políticas señalaron que los dirigentes están cerca de llegar a un acuerdo con Niffouri.

La popularidad del intendente Yamandú Orsi, quien competirá para ser reelecto con el respaldo de todos los sectores del Frente Amplio, hacen cuesta arriba el camino de los demás candidatos.

Camilo Dos Santos

A esto se le suma que Canelones es uno de los bastiones de la coalición de izquierda, que desde 2005 en adelante ganó allí todas las elecciones departamentales que se realizaron. En los comicios de 2015 Orsi se quedó con 37% de los votos, un porcentaje ampliamente superior al que obtuvo el segundo postulante más votado, el frenteamplista José Carlos Mahía (20,77%).

El único candidato de la oposición que compitió en las pasadas elecciones, el nacionalista Andújar, quedó en tercer lugar con 19,37% de los votos.