Queijo: "Peñarol apunta lo más alto posible, pero eso no implica traer a Messi o a Mbappé"

El dirigente de Peñarol, Álvaro Queijo, salió al cruce de las declaraciones de su compañero de consejo directivo, Rodolfo Catino, quien luego de la reunión del martes a la noche con el entrenador Mauricio Larriera, sostuvo que el DT tiene que pedir jugadores de nivel, porque el club tiene dinero para invertir en buenas contrataciones.

Catino sostuvo en el programa Hora 25 de AM 770 que en el período de gobierno de Ignacio Ruglio, el club generará ingresos por US$ 80 millones, contando lo que recibió del ejercicio de Jorge Barrera (US$ 4.500.000 según el directivo), más lo que percibirá hasta diciembre de 2023 por las transferencias, ingresos de socios, venta de entradas, ingresos por disputar copas internacionales, derechos de TV y merchandising.

Queijo, consultado por Referí, sonrió ante la consulta de los dichos de Catino y respondió con algo de ironía: “Tenemos que tener cuidado, reforzar la seguridad porque nos pueden robar”.

Rodolfo Catino opinó que el club debe hacer un esfuerzo mayor para traer figuras importantes

No obstante, agregó: “No creo que haya dicho eso. Todos sabemos que de la venta del Canario (Agustín Álvarez Martínez) que fue la última, se cobra en cuatro cuotas de 3 millones de euros anuales y la primera todavía no se cobró porque es a los 30 días del transfer. O sea, que todavía falta cobrar la primera. Los US$ 80 millones no sé dónde están, pero seguramente fue un error”.

Queijo explicó que “la otra venta fue de Facundo (Torres) y el pago era en dos veces: la primera de US$ 4 millones se cobró, pero se recibió el 70% de eso, ya que hubo que darle el 20% del pase al jugador y el 10% al contratista”.

Respecto a las declaraciones de Catino quien sostuvo que se retiró “preocupado”, por los dichos de Larriera porque no ve que la política de contrataciones del presidente Ignacio Ruglio vaya a cambiar, Queijo también opinó.

Leonardo Carreño

Queijo en la presentación de la nueva directiva

“Preocupados estamos todos con los resultados y el funcionamiento del equipo, y también ocupados. Lo que se está tratando es de apuntar lo más alto posible, pero eso no puede implicar a Messi o a Mbappé. Dentro de las posibilidades que hay de acá, o jugadores que estén en Europa y estén regresando, o del mercado argentino. Pero no somos capaces de tener jugadores de la selección brasileña”, indicó.

Y continuó: “El problema es que no es tan fácil. No son unos cuántos ‘9’ que están libres y que pueden venir al club. Acá no hay un querer comprar bueno, bonito y barato. Tratamos de ver todo el mercado para apuntar lo más arriba posible”.

La charla con Larriera

El directivo también se refirió a lo que fue la reunión del martes a la noche en la sede carbonera con el técnico Larriera.

“Fue en muy buenos términos y todos quedamos entendiendo que necesitamos refuerzos y del mejor nivel posible”, dijo.

Según Queijo, Larriera sostuvo “que había zonas como en ataque que están faltando refuerzos y todos coincidimos en que tenemos que apuntar lo más alto posible”.

El dirigente añadió: “Esperemos que puedan llegar esos jugadores para darnos una mano y que podamos cubrir esa necesidad”.

Norberto Duarte / AFP

Larriera concurrió a dar explicaciones a los dirigentes el pasado martes a la noche

Queijo aseguró que “se buscan todas las alternativas posibles porque de acá al 15 de julio dejar todo ordenado y si lo podemos dejar antes, mejor, porque nos gustaría comenzar el Clausura con todas las posibilidades que el técnico necesita hoy”.

Asimismo, expresó que Larriera “mostró autocrítica” y fue consultado por todos los directivos en una charla “muy buena y positiva”.

“Mauricio reconoce el mal momento futbolístico, pero entiende que se tiene fe para superarlo”, indicó.