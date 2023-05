Quiebre en el mercado de granos con fenomenales caídas de precios

Un antes y después, así puede ser definida esta semana en los mercados de granos, con profundas caídas de precios en soja, maíz, trigo y colza. Lo positivo: se abaratan los precios de los alimentos. En Uruguay retrocedió el precio del ganado y las perspectivas no son auspiciosas para el precio de exportación de la carne. La lana, por su parte, cayó a su menor valor en seis meses.

Los precios de la soja en Uruguay ilustran la caída fenomenal que tuvo el valor del grano esta semana: desde los US$ 500 por tonelada la semana pasada a un eje de US$ 440 a US$ 450 este viernes 19.

En el mercado de Chicago la baja fue de casi US$ 35 entre el lunes y el viernes: una caída de 6,67% para la posición julio, que cerró en US$ 480, su menor valor en 10 meses.

¿Las causas? Las sucesivas cosechas récord de Brasil y de Estados Unidos y la impasible demanda china. La producción de soja de Brasil, que está inundando el mercado con sus 155 millones de toneladas, subirá a 162 millones de toneladas en 2024 según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La estadounidense será de casi 123 millones de toneladas.

Ya no pesa en los mercados la magra cosecha Argentina y el quebranto en Uruguay. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) recortó su proyección de cosecha a 21 millones de toneladas, 1,5 millones de toneladas menos que su anterior proyección y una caída del 52% en volumen respecto a 2022.

Con un 70% del área cosechada, el rendimiento promedio en Argentina se ubica en apenas 1.520 kilos por hectárea, el menor registro de la historia.

En Uruguay, con pérdidas más graves de lo que se esperaba en una cosecha muy retrasada, se proyecta que la producción de soja caiga de 3 millones de toneladas a unas 800 mil.

El trigo perdió US$ 15 por tonelada desde el lunes, más del 6% de su valor, para cerrar en US$ 218 la posición julio US$ 194,7 para setiembre. A la reactivación del corredor de exportaciones del Mar Negro, desde puertos ucranianos intervenidos por la invasión de Rusia, se suma la presión bajista de una cosecha positiva en Estados Unidos y mejoras en las proyecciones de producción de Rusia y Europa.

El precio del maíz también cayó más de 6% en el mercado de Chicago entre el lunes y el viernes: bajó de US$ 233 a US$ 218 por tonelada, su valor más bajo desde octubre de 2021.

Juan Samuelle

Cosecha de maíz en un campo de Dolores.

El principal factor bajista radica en el avance de la siembra en Estados Unidos, a un ritmo mucho mayor al de la campaña pasada y con lluvias que aliviaron el déficit de humedad en zonas claves para el cultivo.

La safrinha de Brasil, voluminosa, está presionando los precios a la baja en el mercado local. Este viernes el maíz cotizaba a US$ 280 la tonelada, cuando hace un par de semanas superaba los US$ 330 y US$ 340, comprometiendo los costos de la suplementación animal a las puertas de un invierno con escasa disponibilidad de pasto.

La colza también tuvo una semana negra, con la referencia europea cayendo de US$ 420 a US$ 370 la tonelada. En Uruguay los precios deprimidos y las limitaciones de chacras aptas para este cultivo reducirán el área alrededor de 30%.

Cierre en los mercados

Combo bajista para el mercado ganadero

Hace exactamente un año atrás el novillo tocaba valores nunca vistos en Uruguay. Superaba los US$ 5,50 por kilo en cuarta balanza, propulsado por un apetito voraz de China. Hoy son paños fríos los que llegan desde la feria SIAL, que se llevó adelante esta semana en Shanghai. Este debilitamiento de los precios internacionales se suma a la falta de agua y de forraje, así como a la faena mayormente de ganado de corral, y se traduce en nuevos ajustes en el precio de la hacienda.

Las referencias para el novillo bueno pesado retrocedieron a un rango de US$ 4 por kilo, con alguna industria proponiendo valores por debajo. Novillos bien terminados y en volumen, que casi no hay, pueden alcanzar excepcionalmente los US$ 4,10, un valor corriente dos semanas atrás. Las vacas cotizan entre US$ 3,70 y US$ 3,80 y la vaquillona en el eje de US$ 3,90, llegando hasta US$ 4 por kilo en casos excepcionales. Las entradas van de una semana a 12 días.

Ganado bien completo, especial, aparece contado con los dedos. El clima sigue siendo clave, con los fríos intensos demorados pero sin agua. Si se afirman las lluvias pronosticadas para la semana que viene “los productores están en una posición más cómoda para ver qué pasa hacia adelante”, consideró Christopher Brown, director de Agro Oriental.

Cierre en los mercados

El volumen de faena está sostenido por los ganados de corral y la faena de ganados de pasto para enviar a Europa dentro de la cuota Hilton, ya cerrando el ejercicio. La semana pasada fue la segunda más alta del año con 52.347 vacunos, en su mayoría novillos.

“Después de que termine la cuota la faena va a bajar sustancialmente porque no hay oferta”, dijo Pablo Sánchez, de escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado.

La ganadería a la espera de los fríos y sin agua.

El invierno estará marcado por el faltante de ganado. “No es lo mismo que llueva ahora a que no llueva y perder las comidas. Y ahí es crítico para adelante porque la gente va a sacar ganado de una calidad inferior”, consideró Sánchez.

Se están yendo cuadrillas kosher y cuando termine la faena de corral –que está en sus últimos días– algunas plantas pararán y darán licencias.

A la poca oferta se suman señales de debilidad en los mercados internacionales de carne, principalmente China, donde la retracción del consumo hizo crecer el stock de carne a unas 800 mil toneladas, el equivalente a cuatro meses de importaciones.

Desde la feria SIAL realizada en Shanghai, a la que se acudió con altas expectativas, operadores de la industria confirman una postura especulativa de los importadores, con demanda lenta y una marcada tendencia bajista en precios. La expectativa es que se dinamice gradualmente para el segundo semestre. Pero la fuerte oferta de Brasil y la lenta recuperación de la economía del gigante asiático generan incertidumbre sobre cuánto podrá afirmarse o no el mercado.

Por ahora, en pleno envíos de cuota, el precio de exportación para carne vacuna que publica el Instituto Nacional de Carnes sigue sólido y en la última semana registró el segundo valor más alto del año. Fue de US$ 4.916, y llevó el promedio de los últimos 30 días arriba de US$ 4.500 por primera vez en 2023.

La baja del gordo y la demora en las lluvias ha aumentado la cautela en el mercado de reposición, con caídas de precios excepto para el ternero entero, sostenido por la exportación en pie. La demanda es muy selectiva frente a una oferta abultada. En Pantalla Uruguay esta semana se colocó el 75,4% de la oferta, con bajas marcadas prácticamente para todas las categorías. El promedio de los terneros bajó 7% hasta US$ 2,39.

Cierre en los mercados

También sigue presionado el mercado para los lanares, con flechas rojas en los precios y restricciones más significativas en las entradas para carcasas superiores a 24 kilos. Los valores propuestos esta semana rondan los US$ 3 para el borrego y el cordero, y entre US$ 2,40 y US$ 2,50 para la oveja.

Se miran de cerca los datos de faena de ovinos, luego de los picos registrados en marzo y abril, con un máximo semanal que superó las 48 mil cabezas. En la última semana fueron 21.870 animales, 12% arriba de la semana anterior y 35% por encima de mismo periodo de 2022. Si se observa el acumulado anual, ya se superaron las 600.000 cabezas industrializadas en lo que va de 2023 (602.209 ovinos), con una suba interanual de 39%.

El precio por tonelada de carne ovina exportada llegó a US$ 4.144 en los últimos 30 días, el más alto en el año, luego de haber cerrado abril por debajo de los US$ 3.900.

Cierre en los mercados

La lana no encuentra piso

El precio de la lana bajó 3,2% en dólares en Australia en la última semana, alcanzando su menor valor desde principios de diciembre de 2022. El mercado se retrajo, con una demanda planchada ante la calidad heterogénea del producto. Los exportadores encuentran dificultades para satisfacer los requerimientos de calidad de sus clientes. Aun así fue comercializado un volumen importante de casi 42.500 fardos

El Indicador de Mercados (IME) del Este cayó desde US$ 8,68 a US$ 8,40 por kilo base limpia, con bajas que se fueron acentuando en las tres jornadas de remates. El indicador se encuentra 16,6% debajo de un año atrás.

En moneda local la baja fue menor como consecuencia de la depreciación de la divisa australiana. La cotización se redujo 1,6%, desde AU 12,84 a AU 12,63.

El 15% de la lana inscrita fue retirada de los remates. El volumen comercializado en lo que va de 2023 es 0,6% superior al del año pasado con 1,65 millones de fardos.

Las categorías de Merino sufrieron pérdidas de hasta 55 centavos en moneda australiana.

Los compradores privilegiaron sobre el fin de la semana los lotes de lanas finas de 18,5 a 20,5 micras con las mejores especificaciones y menor contenido vegetal, los únicos sectores en que se registró competencia.

Los problemas en el mercado lanero siguen siendo lo más frecuente.

En Uruguay la operativa de negocios sigue siendo limitada debido al bajo nivel de las cotizaciones.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana no reportó negocios en la última semana.

El Secretariado Uruguayo de la Lana solo relevó la comercialización de un lote de lana Merilín de 4.000 kilos y 23 micras acondicionado con grifa verde que cotizó a US$ 2,80 por kilo vellón.