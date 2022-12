¿Quién es Dominik Livakovic, el héroe de Croacia en los penales con Japón?

Tiene 27 años, hizo toda su carrera en clubes de Croacia y este lunes se convirtió en el héroe de su país al atajar tres penales en la definición contra Japón para meter a los balcánicos entre los ocho mejores del Mundial de Qatar 2022.

Dominik Livakovic fue la gran figura del discreto encuentro que protagonizaron croatas y nipones.

Pasó por las selecciones sub 17, sub 19 y sub 21 hasta debutar contra Chile en un amistoso disputado en 2016 con la selección mayor.

Suma 38 partidos internacionales y ya había sido dueño del arco en la Euro 2020 donde su equipo cayó en octavos de final contra España por 5 a 3.

Andrej Isakovic / AFP

Vuelo perfecto y potencia de manos

En Rusia 2018 fue el tercer golero. El titular era Danijel Subasic que ahora es uno de los suplentes, ya con 38 años a cuestas.

Livakovic es nacido en Zadar y empezó su carrera en NK Zagreb, en la capital de Croacia. Desde 2016 custodia el arco de Dínamo Zagreb por lo que hizo toda su carrera en el ámbito local.

El golero alcanzó el récord de haber atajado tres penales en una tanda.

Adrian Dennis / AFP El saludo a sus hinchas

Según Mr. Chip, la marca le pertenecía al portugués Ricardo cuando en cuartos de final de Alemania 2006 le atajó los penales a Frankie Lampard, Steven Gerrard y Jamie Carragher para el 3-1 de Portugal sobre Inglaterra luego de un empate 0-0 y también a Danijel Subasic, su compatriota, que el Mundial pasado le atajó tres penales a los daneses: Christian Eriksen, Lasse Schöne y Nicolai Jorgensen para el triunfo de Croacia por 3-2 luego de un empate 1-1.

Takumi Minamino, Kaoru Mitoma y Maya Yoshida fueron los tres japoneses que no pudieron con el golero croata. El único que pudo vencerlo fue Takuma Asano.

El golero se llevó el premio al mejor jugador del partido.