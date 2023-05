Quienes gasten menos agua tendrán un descuento en la tarifa, dijo el presidente de OSE

"OSE no puede exonerar tarifas por su cuenta porque el decreto tarifario lo fija el Poder Ejecutivo. Vamos a premiar a aquellos que gasten menos, les vamos a descontar. Lo tendremos que instrumentar rápidamente", declaró este jueves en Informativo Sarandí, un día después de comparecer ante el Senado en la interpelación que realizó el senador frenteamplista Enrique Rubio

El presidente de la empresa estatal dijo que le gustaría haberlo anunciado este miércoles, pero la interpelación junto a los ministros de Ambiente y Salud Pública le llevó todo el día.

Durante una conferencia de prensa, en el medio de la interpelación, la bancada de senadores del Frente Amplio pidió la renuncia de Montero, y de la vicepresidenta del ente, Susana Montaner.

"No encontramos explicaciones claras, tampoco un desarrollo de los escenarios posibles ni tampoco el plan de contingencia. Propusimos medidas, esperamos que el Poder Ejecutivo las tome, no se actuó ante la crisis y hubo muchas semanas sin comunicación para que la población controlara el cuidado del agua. Y se ignoró la participación ciudadana hasta que llegó a la situación límite. Resolvimos exhortar al presidente de la República a relevar de su cargo al presidente y a la vicepresidenta de OSE", expresó el senador Rubio.

OSE no está "pidiendo limosna"

Uno de los puntos donde Rubio hizo hincapié en la interpelación fue en si OSE se enfrentó a límites presupuestales por parte del Poder Ejecutivo a la hora de tomar decisiones frente al déficit hídrico. Incluso una de las preguntas que hizo el senador frenteamplista a las autoridades fue: "¿En la definición de políticas sobre Aguas, influyeron restricciones presupuestales dispuestas por OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas?".

Montero descartó este jueves en Informativo Sarandí que eso sea así´."No es que no estemos haciendo cosas porque no tengamos dinero y no tengamos apoyo", afirmó. Según el presidente OSE no dudan en que realizarán la "represa provisoria" abajo del embalse de Aguas Corrientes.

"No vamos a postegar algo que tengamos que hacer rápido. OSE no es que esté sin dinero. Le fue bien en el ejercicio anterior a OSE, no le fue mal. OSE cumplió con la meta de inversion el año pasado y quedó con dinero en caja. No es que estemos pidiendo limosna", aseguró. Incluso, la empresa pública "tiene capacidad para que le presten a corto plazo también"

Montero recordó una reunión en los últimos días con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de OPP, Isaac Alfie. "De ningún modo nos dijeron que algunas cosas no podíamos hacer", sostuvo Montero.

Río San José y arreglo de roturas

Montero fue consultado sobre si el río San José puede ser una alternativa al Río de la Plata, que desde las últimas semanas complementa a la represa de Paso Severino.