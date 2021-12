Radi: eliminar segundo PCR para ingreso al país parece "algo arrojado"

El científico y exintegrante del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, sostuvo que la medida del gobierno de eliminar el segundo test PCR que se realiza a los 7 días de cuando los viajeros ingresan a Uruguay es una "medida algo arrojada". "Ahí obviamente que ha pesado un tema de practicidad, de costos. En un mundo ideal uno diría que ese segundo PCR sería muy importante mantenerlo pero si eso está en el papel y no se lleva a la práctica, es inviable desde el punto de vista económico o de control sanitario, en definitiva es irregular el cumplimiento", afirmó este martes en entrevista con Telemundo.

"Habrá que ver y estar muy atentos porque en el casó de ómicron pasa que muchas personas entran con un PCR negativo a los países a los dos o tres días se positivizan", agregó el ciéntífico.

Tal como informó El Observador, el gobierno decidió eliminar el requisito de un segundo test PCR que se le pide a las personas que ingresan al país, siete días después del test que se solicita para su llegada. Este cambio se realizará a través de un decreto que ya tiene la firma del ministro de Salud Pública Daniel Salinas, pero falta que lo firme el presidente Luis Lacalle Pou.

Con respecto a la variante ómicron, Radi señaló que es "inminente su llegada" y "que se va a transmitir con rapidez. "Elude la respuesta a vacunas de aquellos que se vacunaron con dos dosis por eso ahí la tercera dosis se vuelve un complemento crítico. Contra ómicron la protección de dos dosis frente a la infección está en el orden del 33%, es muy poco", agregó. "Van a haber casos que van a ingresar a hospital, otros a CTI, también hay un porcentaje de la población que no está vacunada. Ese porcentaje es una población que ante el aumento de casos más rápidamente puede infectarse", dijo.

"Que transitoriamente Uruguay esté en una parte de relativo control, fantástico, pero estamos azotados permanentemente. Yo no hablaría de post pandemia, no tendría una actitud triunfalista. Tampoco pensar que no vamos a poder disfrutar de nuestras vacaciones, pero tenemos que hacerlo con prudencia", agregó el doctor.