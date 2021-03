Cuando en marzo de 2020 Gabriel González asumió como nuevo director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), encontró a un organismo "extremadamente débil", sin recursos humanos ni materiales como para fiscalizar todos los ámbitos en donde se produzca radiación ionizante –que provoque cambios biológicos–, y que como principal consecuencia de esa realidad las diez clínicas de radioterapia que hay en el país trabajaron sin habilitación en algún momento del período 2015-2020.

González es doctor en Física en el Centro Atómico de Bariloche, es docente grado 5 e investigador del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y jefe de la Unidad de Física Médica de la Facultad. Pero sus preocupaciones hoy no están vinculadas a la academia o a lo científico, sino a la calidad de los tratamientos contra el cáncer que reciben los uruguayos.

En entrevista con El Observador, el jerarca destacó, entre las principales debilidades de un sistema que sufre una "gran fragilidad", que en Montevideo solo estén en funcionamiento dos equipos de radioterapia para las personas que se atienden en el sector público –debido a las averías constantes de los aceleradores disponibles–, y que en conclusión "Uruguay está atrasado en equipamiento y recursos humanos" para tratar el cáncer con radioterapia.

¿Con qué se encontró cuando asumió en marzo en la ARNR y qué fue lo principal que observó que había que corregir?

Me encontré una autoridad reguladora extremadamente débil, y afectada en su funcionamiento por falta de liderazgo, falta de personal y falta de presupuesto.

¿No podía cumplir con sus objetivos?

Absolutamente.

Es la primera vez que hay un físico al frente de este organismo. Antes estuvieron un veterinario, un odontólogo y un abogado. ¿Qué opinión le merece esa situación?

Un físico relacionado con el área tiene una visión muy profunda sobre qué es lo que sucede exactamente en el uso y las prácticas de la radiación ionizante. Es una visión diferente a la que puede tener incluso un oncólogo radioterapeuta o la que puede tener un biólogo especializado en los efectos de las radiaciones ionizantes.

¿Pero considera que tiene que ser una política de Estado que el jerarca de la ARNR sea alguien entendido en la materia?

Claro que tiene que ser una política de Estado. Yo empecé aquí por una propuesta del ministro (de Industria) Omar Paganini, y realmente con él he trabajado en forma muy buena, manteniendo independencia técnica, pero con una gran conjunción de visiones y de la misión que tenemos que ejercer, que está en la tapa de los libros y los manuales internacionales.

¿Cómo calificaría entonces el control que había en la ARNR antes de su llegada?

Bueno, por un lado la autoridad estaba sobrepasada por sus funciones debido al escaso número de funcionarios, y por el otro, y esto ha salido en El Observador, es evidente que ha habido una falta de control muy importante, y eso queda plasmado en la falta de licencias de las instituciones.

El informe que elaboró la administración anterior de la ARNR, en la transición, hablaba del “vaciamiento de la unidad”, producto de jubilaciones y traslados de funcionarios, entre otras cosas. ¿Eso cambió ahora?

Esta autoridad reguladora tiene hoy 13 funcionarios técnicos. Es un número ínfimo para las funciones que tiene. Y de esos 13, cinco (el 40%), se jubila en los próximos dos, tres años. Eso es dramático, porque para funcionar normalmente necesitaríamos no menos de 25 funcionarios. Estamos tratando de incorporar personal. No se puede estar en un nivel de escasez tan importante. Pero además, en el país no hay recursos humanos suficientes para cumplir diversas misiones, sea en el ámbito público o privado, en relación a las prácticas radiantes, y lo mismo se puede decir con respecto a la ARNR.

¿En qué sentido no hay en el país personal suficiente? ¿No lo hay para controlar los eventos de radiación o para manipular los equipos de los centros?

Hay escasez tanto en el ámbito de la práctica como en el de los controles. Y lo que no debería ocurrir es que además los dos compitamos por los escasos recursos del sistema.

En algún momento del período 2015-2020, las diez clínicas de radioterapia que funcionan en el país trabajaron sin la habilitación del Estado. Y en algunos centros, como el servicio del Hospital de Clínicas y el INCA, operaron durante todo el quinquenio sin actualizar su licencia. ¿Qué tan grave fue esa situación?

Bueno, eso es información pública. Creo que es absolutamente inaceptable para una autoridad reguladora tener clínicas con prácticas tan importantes que no tengan licencias y que no se cumplan los requerimientos legales. En términos sencillos: uno puede manejar muy bien un auto o no, y tener o no licencia, pero en cualquier circunstancia se necesita una licencia de conducir si eventualmente hay algún incidente. No tenerla no es que signifique que no sabe, pero no está garantizado que se cumplan ciertos estándares mínimos.

¿Pero de quién es la responsabilidad de que las clínicas de radioterapia no hayan tenido habilitación todos estos años?

Hay una responsabilidad primordial que es de la autoridad reguladora. Porque si uno tiene una autoridad reguladora que no tiene la suficiente independencia, liderazgo o apoyo político para ejercer sus funciones, bueno, no puede ejercerlas. Yo me sentiría muy incómodo si no pudiera ejercer las funciones que me corresponden, apegándome a las normas. Esa debilidad estuvo instalada en el país durante muchos años. Hubo una responsabilidad del sistema político y las autoridades que no han apoyado ni tomado las medidas que permitieran que esa función reguladora se ejerciese adecuadamente.

¿Y ahora?

Ahora estamos en un proceso, que tiene que ser gradual.

¿Están todos en vías de habilitación?

En las áreas que consideramos más importantes y estamos haciendo foco, están los procesos caminando. Pero partimos además de una escasez de equipamiento en muchas áreas, que también es dramático.

¿A cuál equipamiento se refiere?

El usual para medir con precisión la radiación que se suministran a los pacientes, entre otros procesos.

¿Pero en las clínicas o en la autoridad?

En la autoridad, sin dudas. La ARNR tenía equipamiento escasísimo para las prácticas de medicina.

Leonardo Carreño

El físico a cargo de la ARNR entiende que en Uruguay no hay suficientes recursos humanos y tecnología

¿Para controlar que se hagan bien los tratamientos contra el cáncer en los centros?

Sí. Escasísimo. Y por supuesto, también en las clínicas, y si en las clínicas hay también falta de personal y falta de apego a las normas o ese apego no era fiscalizado debidamente, por supuesto que también había falta de equipamiento. Ahora lo están incorporando, y esto es algo que hemos hablado con las autoridades de Salud Pública, que se está haciendo los esfuerzos correspondientes.

¿Y cuáles fueron las principales irregularidades que encontró, tanto en los centros públicos como privados?

La falta de licencias es como algo muy básico. O aún teniendo licencia, que en las inspecciones regulares no se corrigieran elementos que eran señalados reiteradas veces.

Multas o sanciones, por ejemplo.

Sí, hay un régimen de sanciones...

¿Y no hubo?

Se aplicaba muy relajadamente.

Y el hecho de que todos los centros de radioterapia hayan trabajado con al menos un equipo de radiación que tiene una antigüedad superior a la admitida por los estándares internacionales, ¿es algo que le preocupa especialmente? Hay algunos que tienen 24 años de antigüedad.

La situación usual es que se incorporen equipamientos remanufacturados, no equipamiento nuevo. Si uno quiere mejorar las prácticas y acercarse a niveles de países de la región, no ya al primer mundo, evidentemente hay que mejorar la inversión y cambiar la forma de trabajo.

¿Y la ARNR está ahora exigiendo que los equipos sean renovados?

No, la autoridad no tiene una política respecto al vencimiento de un aparato, pero como con cualquier dispositivo complicado, si pasa un cierto número de años, y estamos hablando de algunas décadas, deja de haber mantenimiento de repuestos, es cada vez más difícil mantener en funcionamiento regular la máquina que sea, y la antigüedad va en detrimento de la calidad del servicio que se ofrece.

Y eso ocurre en Uruguay.

Sí. Por ejemplo, en Montevideo ahora están en funcionamiento un número mucho menor de aceleradores de los que corrientemente han funcionado en el sector público.

¿Cuántos equipos de radioterapia hay?

Había dos en el INCA, uno en el Pereira Rossell, y otro en el Hospital de Clínicas, por lo que eran cuatro. Después en Tacuarembó hay otro. Pero en el INCA actualmente hay solo uno en funcionamiento, y en el Clínicas hay uno que tuvo un desperfecto importante en junio y recién ahora está por entrar en funcionamiento.

O sea que de los cuatro equipos en el sector público de Montevideo, solo hay disponibles dos por averías.

Sí. Y de los dos que quedan, el del Pereira es una máquina de muchos años y que tiene problemas para el funcionamiento regular, y el otro del INCA también ha tenido problemas, porque es normal que máquinas de algunos años tengan averías. Lo que muestra esta situación es que hay una gran fragilidad en el sistema actualmente, que tiene que ver con la poca inversión que se hizo en los años anteriores.

¿Y qué riesgo hay para las personas que se tratan el cáncer con equipos de esta antigüedad? ¿En qué afecta al paciente esta situación?

Uno puede tener una máquina vieja y realizarse tratamientos de buena calidad, pero el ejemplo que acabamos de citar es paradigmático. Si había cuatro aceleradores en Montevideo, y hoy funcionan con dos, y de esos dos de vez en cuando hay uno que sale de servicio, eso implica demoras en la atención que impacta en los pacientes, porque no estamos hablando de una enfermedad secundaria o lateral, sino de una enfermedad que en general puede comprometer la vida de las personas. Eso habla de que el país no ha hecho las inversiones en tiempo y forma.

¿Puede decirse que un aparato viejo que presenta averías en forma constante no sea tan preciso para irradiar los tumores cancerígenos?

La renovación de la tecnología y tener recursos humanos y suficientes y muy bien capacitados permite hacer tratamientos de una precisión y de una calidad que impactan en los resultados. Eso es lo que uno ve en países desarrollados o europeos o Estados Unidos. Disponen de todo eso en lo que Uruguay está bastante atrás. Pero también los países en la región, en muchos aspectos de estos, están en mejor forma que Uruguay. Con máquinas y técnicas más modernas y mejores recursos humanos. Uruguay está atrasado en equipamiento y recursos humanos. Recién se hizo una licitación en 2018 para comprar tres aceleradores nuevos, aunque todavía no están activos porque fueron adquiridos en condiciones que no permiten su puesta en funcionamiento sin una inversión adicional. Pero fue la única inversión en muchísimo tiempo. Eso es impensable en un área de enorme renovación y enorme exigencia como son las prácticas radiantes en medicina.

¿El sector privado está mejor que el sector público, aún con todos estos problemas?

(Piensa). No, no diría eso.