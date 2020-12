Equipo de radioterapia del Pereira Rossell se vio desbordado este año

El equipo de radioterapia del Hospital Pereira Rossell atendió una cantidad de pacientes entre 2013 y 2019 que superaba la "capacidad operativa" del acelerador lineal. A su vez, este aparato tiene una antigüedad –17 años– que supera los parámetros recomendados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), fijados en el entorno de 10 años.

El Clinac 600, del fabricante Varian, irradió un promedio superior a los 500 pacientes por año, cuando "considerando las condiciones en las que se encuentra (...) la recomendación es que se atiendan no más de 40-45 pacientes diarios, para lograr entre 400 y 450 pacientes anuales de acuerdo a las prácticas que se pueden realizar", escribió Aldo Quarneti, jefe del servicio de radioterapia del hospital desde 2006, en un informe realizado en mayo de este año.

El Observador accedió a ese documento tras un pedido de acceso a la información pública realizado a ASSE, en el que se solicitó conocer el estado de los equipos de radioterapia del prestador de salud estatal. Allí se informó, entre otras cosas, que la elevada antigüedad del aparato del Pereira Rossell ha generado en el último tiempo varios inconvenientes técnicos. “El (equipo) que se encuentra en funcionamiento actualmente tiene 26 años de vida útil y presenta fallas técnicas habituales que generan la interrupción de los tratamientos e insume un gasto considerable en cada reparación”, escribió por su parte Victoria Lafluf, directora del Centro Hospitalario del Hospital Pereira Rossell, en un correo electrónico enviado el 29 de mayo a Blauco Rodríguez, director de la Región Sur de ASSE.

Las autoridades están actualmente abocadas a la instalación de un nuevo equipo comprado mediante una licitación pública de 2018, pero no ha podido ponerse en funcionamiento porque no fue prevista la construcción de un nuevo búnker para alojarlo, y porque esa licitación no previó la adquisición de sistemas informáticos de medición y control de la radiación, imprescindibles para que los aparatos de estas características puedan trabajar con pacientes.

En otro pasaje de su informe a la dirección del hospital, Quarneti redactó: "Ya fue dicho que estamos trabajando con una tecnología muy antigua, lo que demanda un enorme esfuerzo del área técnica, física médica y médica para realizar los tratamientos de la mejor manera posible".

Y, sobre el final, pidió: "Es altamente necesario que se instale el nuevo acelerador Lineal Unique lo antes posible, en función del deterioro progresivo que evidencia el actual acelerador lineal Varian 600 (con continuos desperfectos)".

A esta situación se agrega que el Clinac de este centro de salud ha tenido que absorber desde la primera semana de julio todos los pacientes que se atienden en el servicio de radioterapia del Hospital de Clínicas –del que Quarneti también está encargado–, ya que al equipo de este centro de atención se le rompió la guía de onda, una de sus piezas claves.

El profesor titular grado 5 de la Cátedra de Oncología de Radioterapia de la Facultad de Medicina decidió trasladar entonces todo el personal de ese servició al Pereira Rossell, para atender allí a los pacientes del Clínicas a primera hora de la mañana y a última de la tarde. "Hemos desempeñado nuestra tarea en horarios extremos, desde las seis de la mañana hasta las nueve, y entre las 20.45 y las 22.30", dijo Quarneti a El Observador, y subrayó: "El esfuerzo de toda la cátedra ha sido increíble, así como también la solidaridad del Pereira Rossell, a quienes no les importó las dificultades y distorsiones de su servicio que esto puede haber generado. Pero el alto compromiso con los pacientes, el saber que se estaba haciendo lo que ellos necesitaban, determinó el esfuerzo que había que hacer".

La nueva guía de onda ya fue instalada en el equipo del Clínicas –un Elekta Compact–, por lo que se estima que comenzará a funcionar en los próximos días.

Relacionamiento con la Autoridad Reguladora

Quarneti también destacó el "relacionamiento fluido" con el físico Gabriel González, el nuevo director de la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección (ARNR), de quien resaltó llevar adelante una política de "orientación a que se concreten los desarrollos de las capacidades ya instaladas o por instalar en los distintos centros de radioterapia, profundizando en aspectos documentales y de exigencias".

En ese sentido, se refirió a la exigencia de González –el primer físico en conducir el organismo– de que las clínicas de radioterapia del país cuenten con el licenciamiento correspondiente, algo que habían incumplido todos los centros, al menos en los últimos cinco años. El Clínicas, por ejemplo, no tuvo la habilitación en ningún momento entre 2015 y 2020, básicamente por problemas de tipo administrativo o no tener la documentación al día.

"El proceso de licenciamiento es laborioso, de mucho intercambio, largo. Entendemos que necesariamente debe ser así. En este momento en el Hospital de Clínicas esta casi pronto. Resta solamente que el equipo quede operativo, realizar nuevas medidas y una nueva visita, para completar el trámite de licenciamiento", dijo Quarneti.