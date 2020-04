Rafael Radi: "Si se descontrola el fenómeno, tendremos una propagación explosiva"

El científico Rafael Radi, integrante de la comisión de expertos que formó el gobierno para asesorar en la emergencia sanitaria, alertó que si el fenómeno del coronavirus covid-19 en Uruguay "se descontrola" la "capacidad de propagación" puede ser "explosiva".

Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, dijo en una entrevista con Informativo Sarandí que se puede estar "superbién" en una semana y a la segunda tener una "situación muy complicada", por lo que es necesario contar con información "predictiva" para evitar que el sistema de salud colapse.

La comisión de expertos cuya integración anunció el gobierno el viernes pasado está formada por Radi, el gastroenterólogo Henry Cohen y el matemático Fernando Paganini. A la cabeza de ese equipo está también el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el economista Isaac Alfie.

Radi fue consultado sobre las imágenes de cientos de uruguayos que salieron a la rambla de Montevideo durante el fin de semana y afirmó que, si bien hay necesidades fisiológicas atendibles, está desaconsejado el hacinamiento, así sea al aire libre.

"Un asunto es la utilización correcta de los espacios públicos, con el distanciamiento social adecuado y las medidas de protección correctas en poblaciones vulnerables y por otro lado está el hacinamiento, que ocurre si todo Montevideo quiere ir a la rambla junto", señaló el doctor en Medicina y Ciencias Biológicas.

De esta manera, consideró que se puede salir dentro del propio barrio, donde la circulación es menor que en la rambla. "¿Por qué cada uno no camina por su barrio en vez de ir todos juntos a la rambla? Generamos un problema. No somos parte de la solución, sino de un problema –alertó–. Hacinamiento, no. Actividad física, sí".

El experto también sostuvo que para mejorar el modelo predictivo será necesario contar con testeos en otro tipo de población, ya no solo la infectada. En eso es que está trabajando la comisión de expertos con una serie de investigadores, que están "desarrollando el diseño de la medida muestral". Esos diagnósticos podrán hacerse en algunos barrios, escuelas o localidades.

"Acá están pasando muchas cosas de forma silenciosa. Hay un virus que circula de manera silenciosa y muchas personas asintomáticas. Hay que aumentar los tests actuales para no solo trabajar con infectados y el primer círculo de contactos, sino para monitorear a nivel poblacional y de colectivos específicos", señaló. Los asintomáticos, alertó Radi, pueden llegar a ser hasta 70% del total.

Tapabocas

El científico también se refirió al uso de tapabocas, a cuyo uso exhortó el gobierno , sobre todo en caso de tener que salir de la casa.

Radi citó un informe reciente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, realizado en conjunto con la de Ingeniería y Medicina de ese país. El estudio señala que el tapabocas sirve cuando es "bien usado". Explicó que es "muy importante" en "lugares hacinados y de alta circulación viral".

"Un tapabocas mojado, no sirve. Mal puesto, no sirve. Si no me deja respirar, no sirve. En menores de 2 años, no sirve. Y en pacientes añosos con enfermedades pulmonares tampoco", ejemplificó.

El presidente de la Academia Nacional de Ciencias señaló que el tapabocas sirve si está limpio, seco, bien puesto y se usa en "lugares hacinados". "La vida con tapabocas es algo que, en lo personal, no me convence", remarcó.