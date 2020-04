Reactivación china y falta de ganado preparado generan mejora de precios

El mercado ganadero arrancó esta nueva semana con una alza de valores para las haciendas. Eso se explica por una reactivación de la demanda industrial, impulsada porque China (principal mercado para las carnes uruguayas considerando el volumen) comenzó gradualmente a operar más, pero también por una limitada oferta de vacunos prontos para ir a la industria.

Los precios de la hacienda gorda estaban en caída desde marzo, cuando se congelaron los negocios con Europa por la paralización generada en ese mercado por el covid-19 (coronavirus). En aquel momento las plantas frigoríficas proponían pagos de US$ 2,90 por kilo de novillo en cuarta balanza, mientras que hoy los negocios por esa misma categoría se concretan en el eje de los US$ 3,10 a US$ 3,20 por kilo en el caso de animales con calidades superiores, según informó a El Observador Gustavo Basso, consignatario de la zona centro del país. También mencionó que en el caso de negocios en los que participó las vacas cotizan actualmente entre US$ 2,85 y US$ 3 por kilo y las vaquillonas con destino al abasto US$ 3,20 por kilo.

Por su parte, con base en la planilla de referencias de precios que al inicio de cada semana elabora la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), esta semana el precio del novillo es US$ 3,11; el de la vaca US$ 2,90; y el de la vaquillona US$ 3,07.

La semana pasada los valores de referencia expuestos por la ACG fueron: US$ 3,05 en novillos; US$ 2,83 en vacas; y US$ 3 en vaquillonas.

Tras su reunión semanal, este lunes la ACG indicó como comentario global para definir el escenario: "Con poca oferta y reactivación de varias plantas las entradas se acortan y los valores se afirman".

“Ese es un poco el panorama de precios del mercado que está con una oferta muy escasa, que no satisface la necesidades de compra de la industria, que tiene las entradas a las plantas muy cortas”, agregó Basso.

Sostuvo también que el mercado está con una situación de escasa oferta frente a una demanda “sobredimensionada” para la disponibilidad de ganado que hay con intención de venta, lo que generó "una corrección marcada en los valores”.

En lo que refiere al paro realizado del 1° al 8 de abril en buena parte de la industria frigorífica, decidido por un sector de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica), comentó que no tuvo mayor incidencia en el desarrollo de los negocios, porque “la oferta era tan reducida que llegó en pleno proceso de detención de actividades”.

“El mercado no tuvo una reacción negativa, al contrario, los valores mejoraron dada la escasa oferta de ganado”, indicó.

Lluvias mejoran el ánimo

Finalmente, valoró que gran parte del sur de Uruguay amaneció este martes con lluvias, aunque dispersas según la zona, lo que hace mejorar en algo la situación de déficit hídrico que afecta el país desde hace varios meses.

En algunos lugares llovió por encima de los 40 milímetros, en otros 20 mm y en otros lugares por debajo de ese valor.

De todas formas, Basso opinó que “da la impresión de que la situación de déficit hídrico se va normalizando”.

Eso no solo permite un rebrote interesante de las praderas y los verdeos, sino que genera expectativas de afrontar un invierno con buena disponibilidad de forrajes de calidad.