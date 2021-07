Rebeca Andrade, la primera latinoamericana en ganar una medalla en el "all-around" de gimnasia en unos Juegos Olímpicos

Con una puntuación total de 57.298, la brasileña de 22 años hizo historia en el Centro de Gimnasia de Ariake en Tokio.

La atleta cerró con broche de oro la última modalidad de la competencia, en ejercicio de suelo, donde se enfrentó a la estadounidense Sunisa Lee y a las rusas Angelina Melnikova y Vladislava Urasova, obteniendo la calificación de 13.666 con la que logró colgarse la medalla de plata, colocándose detrás de la estadounidense.

"Estoy muy feliz. Di el 110 por ciento", declaró la brasileña después de su logro. "Trabajé durante años con mi psicóloga y hoy conseguí ponerlo todo en práctica".

"No tengo palabras para describir lo que siento, ni lo que significa tener una medalla olímpica de plata colgada del cuello", agregó.

Nadia Comaneci, la leyenda de la gimnasia, fue una de las primeras en felicitar a Andrade por su logro:

"Muy orgullosa de ti y tu equipo por el trabajo duro y dedicación. Hiciste historia", escribió en un tuit la campeona olímpica rumano estadounidense, recordando la temporada que Rebeca pasó entrenando en 2013 en el Nadia Comaneci Invitational en Oklahoma City.

Sooo proud of you and your team for the hard work and dedication…. You made history #rebecaandrade pic.twitter.com/xTgm2OiQzZ