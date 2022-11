Rebote ganadero: el precio del ganado gordo trepa y se afirma la reposición

Un ritmo de una lluvia por semana, entradas más cortas, últimas faenas de cuota y operativa kosher alientan la recuperación de los precios del ganado gordo, que sigue con flechas verdes. Y la reposición acompaña ese envión.

Los últimos episodios de lluvias han dado tranquilidad a los productores, con una situación forrajera que ha mejorado tras un comienzo de primavera postergado.

Los valores que se logran por novillos especiales están en un eje de US$ 3,60 por kilo en cuarta balanza y en el cierre de la semana se llegaron a concretar negocios de hasta US$ 3,70 por los mejores lotes. Están saliendo ganados con muy buena terminación, aunque la oferta, en un mercado en suba, tiende a retraerse.

Los ganados que no están bien completos siguen en los campos sumando kilos.

Por la vaca gorda hay una escalera más amplia de precios, que va desde los US$ 3,10 hasta los US$ 3,40 por kilo como valor de punta para lotes especiales, por encima de los 500 kilos.

“A la industria la vemos tratando de aguantar los valores”, señaló Joaquín González, del escritorio Joaquín González Negocios Rurales. Se espera una posible reducción de faena para evitar una disparada de valores, comentó el operador.

La actividad industrial sigue notoriamente por debajo de la del año pasado. Desde mayo los datos semanales –salvo alguna excepción– han estado por debajo de las 50.000 cabezas. La semana pasada quedó en 41.969 vacunos, pero con una jornada de paro de por medio. La semana que cierra también vio afectada la actividad con un paro decretado por la Foica, este jueves pasado.

Covid en China

Desde el exterior, preocupa la disparada de casos de covid 19 en China, con especulaciones desde hace varios días sobre la flexibilización de su estricta política de cero covid. Desde la industria frigorífica se reportó el incumplimiento de compromisos comerciales por parte de importadores chinos en la región y en Uruguay, según declaraciones de Marcelo Secco –gerente de Marfrig Uruguay y presidente de Adifu– a Tiempo de Cambio de radio Rural.

El precio de exportación se consolida un escalón por debajo de los picos históricos registrados en mayo-junio, como lo venían advirtiendo industriales y operadores de mercado. La semana pasada el IMEx promedió US$ 4.424 por tonelada, pero en el acumulado anual sigue 19,5% arriba de 2021, con US$ 5.052 –y US$ 4.458 fue el precio promedio de exportación de la carne vacuna en los últimos 30 días–.

En este escenario de lluvias y firmeza del gordo, se consolidó el cambio de tendencia que se insinuaba en la reposición. En Plaza Rural esta semana se registró un alto porcentaje de colocación, con una demanda pujante y precios en suba. Piezas de cría, vacas de invernada y vaquillonas fueron las categorías con aumentos más destacados. En terneros el promedio fue US$ 2,32 y el precio al bulto fue de US$ 566, una leve baja por kilo por la ausencia de terneros livianos, pero una fuerte recuperación al bulto.

Producción ganadera en Uruguay.

Los que no logran recuperarse son los lanares, que siguen con un mercado sumamente trancado, con mayor oferta que demanda, precios que siguen en baja, y dificultades de colocación para las carcasas más pesadas.

Las cotizaciones rondan los US$ 3,07 por kilo para corderos y borregos, US$ 2,70 por capones y US$ 2,58 por ovejas. Las entradas siguen largas.

Las señales del exterior por carne ovina siguen siendo de flojedad, con exportaciones que en lo que va de noviembre se encuentran 5% por debajo que el volumen enviado en igual lapso de 2021, con una caída que siguen muy marcada en la demanda china.

La tonelada exportada de carne ovina también consolida su ajuste a la baja, con un promedio que en la semana pasada fue de US$ 4.255, muy por debajo de los US$ 5.057 en lo que va del 2022.