Récords, curiosidades, historias y cifras de los premios Oscar 2020

Las películas son lo importante, pero cada anuncio de los nominados para los premios Oscar acarrea además una lluvia de datos curiosos y estadísticas como para satisfacer a los amantes de las cifras y de las historias llamativas. Este año hay récords, eventos que no se repetían desde hace años y hasta dos sagas familiares que suman nuevos capítulos.

Más allá de los números obvios, como el hecho de que Guasón es la película más nominada, con 11 candidaturas, o que Parásitos es la primera película surcoreana en ser nominada en la rebautizada categoría de Mejor película internacional, estos son algunos de los datos curiosos e historias de los Oscar 2020, que se celebrarán el 9 de febrero.

El dilema femenino

En el último quinquenio, una de las discusiones más feroces que emergen cada vez que se anuncian los nominados a los Oscar es la que implica la baja cantidad de mujeres o de personas negras elegidas por la Academia. La organización que entrega los premios anunció que para la ceremonia de este año hay 62 mujeres nominadas, la cifra más alta de la historia de los premios, y que representan casi un tercio de los candidatos. Sin embargo, en esta oportunidad las críticas no faltaron por la ausencia en categorías como la de Mejor director, donde se perfilaba como posible candidata Greta Gerwig, por Mujercitas.

Donde no se los espera

Bradley Cooper y Robert De Niro tendrán un intenso duelo en la ceremonia de este año, ya que ambos compiten por el premio mayor. Claro, si viene siguiendo el cine con regularidad se estará preguntando, ¿pero, qué película protagonizó Cooper? Es que en realidad estos dos actores no están nominados por su labor interpretativa, sino que ambos se enfrentan en la categoría de Mejor película como productores en dos de las candidatas de este año: Cooper, que ya estuvo nominado el año pasado en esa categoría por Nace una estrella, participa por Guasón, mientras que Robert De Niro es uno de los productores de El Irlandés, la película que protagoniza (aunque no fue nominado por ese rol). De hecho, fue él quien le acercó a su amigo Martin Scorsese el libro I heard you paint houses, en el que se basa la película, con la intención de adaptarlo.

Una categoría de regresos

Tom Hanks es uno de los actores más icónicos de Hollywood. Sin embargo, los premios de la Academia le han dado la espalda a su trabajo en las últimas dos décadas, en las que trabajó en filmes como Capitán Phillips o Sully. Para este 2020, con su interpretación del conductor televisivo infantil Fred Rogers en A beautiful day in the neighborhood (un icono de la televisión estadounidense, casi desconocido en el resto del mundo), rompió la racha y fue nominado como Mejor actor de reparto. Así, Hanks vuelve a los Oscar por primera vez en 20 años, ya que su última nominación había sido en el año 2000, por Náufrago.

Pero no es el que tiene la ausencia más larga de su categoría, sino que es superado por tres de sus competidores. Anthony Hopkins, nominado por interpretar al papa Benedicto XVI en Los dos papas, tuvo que esperar 23 años para volver a ser nominado; Al Pacino, candidateado por El Irlandés, 28 años, y su compañero de elenco Joe Pesci, tres décadas completas. Su nominación previa había sido también por una película de Scorsese, Buenos muchachos, por la que ganó. Esa noche, Pesci dio uno de los discursos históricos de los Oscar, no por su contenido sino por su brevedad: “Es un privilegio para mí, gracias”. Dos segundos. Y eso fue todo.

A lo Gaga

Cynthia Erivo logró este año lo que antes solo pudieron dos personas: ser nominada el mismo año por su trabajo como actriz y como cantante. La actriz británica está nominada por el filme Harriet en esas dos categorías, proeza que anticiparon Mary J. Blige en 2017 por Mudbound, y Lady Gaga el año pasado, por Nace una estrella. Ese sería un récord para Erivo, que tiene además otro posible en puerta. Si gana uno de esos dos Oscar, a sus 33 años será la persona más joven en lograr el EGOT, como se conoce a tener un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony (los premios del teatro estadounidense).

El doblete de Scarlett Johansson

La actriz estadounidense es otra con una doble nominación este año, pero en su caso por películas diferentes. Johansson es candidata a Mejor actriz por Historia de un matrimonio, y a Mejor actriz de reparto por Jojo Rabbit. En los 92 años de existencia de los Oscar, este hecho no es demasiado habitual, y la actriz es la 12° persona en lograrlo. No sucedía desde 2007, con Cate Blanchett, y algunos de los que han estado en esa situación son Jamie Foxx, Al Pacino, y Juliane Moore.

La Meryl Streep millennial

La actriz irlandesa Saorise Ronan viene en racha. A sus 25 años ya ostenta cuatro nominaciones al Oscar en las categorías actorales. La de este año le llega por Mujercitas. Sin embargo, no es la más joven con tantas nominaciones, ya que Jennifer Lawrence tuvo la misma cantidad a sus 24 años.

Hombres récord

Dos veteranos de Hollywood llegan a marcas personales en estos premios. Por un lado, Martin Scorsese recibió su novena nominación como director, la que lo convierte en el cineasta vivo más nominado. Lo supera el fallecido William Wyler, con 12.

Por su parte, el músico y compositor John Williams sigue batiendo su propia marca, al ser nominado por su labor en Star Wars: el ascenso de Skywalker. Con esta, Williams suma 47 nominaciones en la categoría, y un total de 52 candidaturas. Es la persona viva con más nominaciones a los Oscar, y solo lo supera Walt Disney, que en su vida acumuló 59.

Mujercitas hace historia

Así como Nace una estrella tuvo múltiples versiones nominadas, las adaptaciones de Mujercitas han sido exitosas en los Oscar. La de Gerwig es la cuarta adaptación de la novela de Louisa May Alcott en recibir nominaciones. A lo largo de la historia ha tenido 14.

Cuestiones de familia

Dos clanes tienen un nuevo capítulo de su historia con los Oscar en esta edición, los Minklers y los Newman. Los primeros han tenido tres generaciones nominadas en la categoría de Mejor mezcla de sonido. Michael Minkler y su hijo Christian están este año por Había una vez en Hollywood, mientras que los tíos de Michael, Bob y Lee lo estuvieron en el pasado. Entre los cuatro suman 16 nominaciones y cuatro triunfos.

Los Newman son la familia con más miembros nominados en la historia de los premios, con 93 candidaturas. Este año, Randy Newman aportó una nominación a Mejor banda sonora original y a Mejor canción original, por Historia de un matrimonio y Toy Story 4 respectivamente, mientras que su primo Thomas competirá contra él en Banda sonora, por el filme 1917. En total, seis miembros de la familia han estado nominados.