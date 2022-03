Referéndum: la otra idea que tenía Topolansky para la camiseta de Uruguay en el partido contra Perú

La exsenadora Lucía Topolansky se refirió a su propia propuesta de usar una camiseta mitad celeste y mitad rosada en el partido de Uruguay ante Perú, en referencia a los colores de las papeletas del referéndum de este domingo. “Me la complicaron, que si la AUF (lo permitía o no). Una falta de sentido del humor… era un rezongo fraternal”, dijo este martes en Hacemos lo que podemos (radio Universal). Y aclaró que el planteo fue con seriedad, en un 50%.

Además, dijo que tenía otra propuesta, y la explicó así: “No la quise decir. Tendrían que haber llegado los jugadores con más antelación. Era: jugar el partido, buenos goles –tengo algún pollo ahí que me hubiera gustado que hiciera algún gol–, y cuando se estaba festejando que se saque la camiseta celeste, aparezca una rosada y quedan las dos. Porque yo soy equitativa en eso", bromeó.

Sobre la propuesta que finalmente hizo, explicó: "La tiré por lo siguiente: porque cuando empieza este proceso yo creo que la Corte (Electoral) –lo digo fraternalmente– se equivocó”, lanzó la dirigente, en referencia a la polémica generada a raíz del color celeste para la papeleta de una de las opciones. “Se le pide que saque ese color porque está muy identificado con algo nacional y dijo que no”, prosiguió.

También criticó el uso que el comando del No le dio al concepto “celeste”, vinculado al color asociado a Uruguay. “¿Qué pasó? Todos los reclames dicen 'la celeste, la celeste, la celeste'. Quieren matrizar un concepto con el otro y a mí me cae un poquito espeso (…) Se equivocó la Corte, porque, ¿no hay otros colores en este país? ¿No hay un verde, un anaranjado?", cuestionó Topolansky.

Si bien dijo desconocer a quien está detrás de las propagandas del No, apuntó: “El que hace los reclames, lo hizo con intención. Tengo 77 años, a mí eso ya no me lo pasan, a esta edad”.

Fue a raíz de esa discrepancia Topolansky hizo el planteo en una rueda de prensa el 16 de marzo. "No sé si la AUF me la llevará: el 24 la camiseta tiene que ser hasta acá, de un lado celeste y del otro rosado", dijo entonces. Consultada este martes acerca de qué tan formal fue el planteo, expresó: “Ahí, ahí. Medio y medio”.

El 17 de marzo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, descartó la propuesta. Dijo entonces a Telemundo (canal 12) que el organismo se tomó con "humor" la idea. "Tenemos la indumentaria oficial que es un símbolo de la AUF y del país. Nosotros no vamos a acceder", expresó.