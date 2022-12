Reforma de la Seguridad Social: coalición vota por "responsabilidad" y FA promete frenar una "pérdida de derechos"

Eran las 09:35 de este martes y la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, debió suspender la sesión de la cámara apenas cinco minutos después de comenzar. El oficialismo no tenía votos para levantar el receso y sancionar, tal como era su intención, el proyecto de ley de creación del nuevo sistema de seguridad social. Mejor dicho, sí los tenía pero, por motivos reglamentarios, no podía hacer uso de ellos.

Nadie había reparado en ese detalle. Se necesitaba el voto de 16 senadores titulares –o suplentes con licencia votada– para forzar el levantamiento del receso. En la coalición hicieron cuentas y solo contaban con 15 legisladores. El Frente Amplio se hizo a un lado y se negó a ingresar a sala, dejando que blancos, colorados y cabildantes resolvieran el problema.

La solución llegó luego de una hora. Los blancos no tuvieron más remedio que ir a buscar de apuro a Gloria Rodríguez que, recién intervenida quirúrgicamente, guardaba reposo en su casa. Había pedido licencia en los días previos, pero como el Senado no sesionó en los días siguientes, el ingreso de su suplente aún no había sido aprobado. La legisladora entró lentamente a la sala, con signos visibles del reposo que estaba guardando y dio el voto que faltaba. Su entrada permitió además que fueran votadas las licencias del colorado Germán Coutinho y del nacionalista Juan Sartori, cuyos suplentes seguían esperando autorización para ingresar.

Abierto el debate, no hubo mayores sorpresas.

Oficialismo y oposición insistieron en los conceptos que centraron la discusión parlamentaria en los últimos dos meses, con posturas contrarias e irreconciliables. La defensa del proyecto –aprobado en general y que entre miércoles y jueves lo será en forma particular– estuvo a cargo del senador nacionalista Sergio Botana, que aseguró que votar la reforma constituye un "acto de responsabilidad" hacia las futuras generaciones. "Por el país del final de siglo, por nuestra hijos y nietos, no por los votos", aseguró.

El mensaje del oficialismo se basó fundamentalmente en los lineamientos del gobierno cuando presentó el proyecto: el sistema actual presente tiene un serio desfinanciamiento, que se verá agravado por un cambio demográfico muy marcado producto de la baja de la natalidad y del aumento de la expectativa de vida los uruguayos. Así, el gasto en jubilaciones y pensiones será insostenible en el medio y largo plazo. A eso se suma, subrayó Botana, que la caída pronunciada en los egresos de jóvenes de la educación secundaria –hoy por debajo del 40%– repercutirá asimismo en un descenso en la productividad asociada al empleo.

Botana defendió con números una reforma que, si bien no eliminará el déficit del sistema, lo hará "manejable y controlable". Si las cosas siguen sin cambios, dijo, el Banco de Previsión Social (BPS) perderá el equivalente del 0,7% del PBI anual en 2025, que subirá al 2,6% en 2055 y que en 2070 será del 3,6% del producto. En cifras actuales, unos US$ 2.000 millones al año.

Con la reforma, indició, el déficit se limitará al 1,8% del producto. "Es una reforma ineludible", remarcó Botana al defender la idea de que, además, todos los nuevos jubilados cobrarán más y –al jubilarse más tarde– lo harán por más tiempo. "Los más infelices serán los más privilegiados", aseguró, al señalar que en los tres deciles más bajos de ingreso la reforma significará un incremento en las prestaciones de 33%, 43% y 24% respectivamente.

Lucharemos

El análisis del Frente Amplio fue diametralmente opuesto. Además de aumentar la edad de retiro y reducir los montos de las prestaciones, la oposición cuestionó que la reforma implica aumentar de facto –mediante una obligación tácita– el caudal de afiliados a las administradoras privadas (AFAP). Además, se subraya que la mejora proyectada en el déficit del sistema se basará, en un 90%, en la baja del gasto en jubilaciones y pensiones.

El informe en minoría, presentado por la senadora Silvia Nane, aseguró que el incremento en la edad de retiro afectará especialmente a los sectores más pobres. Basándose en "estudios internacionales", expresó que a las personas pobres, mujeres o trabajadores precarios se les hace más difícil llegar a los 65 años de edad y cumplir con los requisitos para jubilarse. Mencionando un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), señaló que aún a los 70 años una de cada tres personas no llegan a juntar 30 años de trabajo. A los 65 años de edad, tampoco lo hacen el 45% de los hombres y el 30% de las mujeres.

De fondo, el Frente Amplio cuestionó que el gobierno solo se base en la sustentabilidad económica del sistema y que omita considerar una reforma más profunda que garantice una mayor cobertura y protección para los futuros jubilados.

"Es una reforma renga", aseguró el senador Alejandro Sánchez, bajo el argumento de que el oficialismo no escuchó a los sectores sociales que cuestionaron un proyecto con el que, según el legislador, el presidente Luis Lacalle Pou incumplió en forma flagrante una promesa de campaña en cuanto a "no alterar las reglas de juego". Si bien el mandatario lo mencionó ante empresarios e inversiones, el senador frenteamplista lo hizo extensivo para "todo aquel que está trabajando" y que cuando comenzó a hacerlo pensaba que se iría a jubilar a los 60 años.

Sánchez desafió sin éxito al oficialismo a aceptar el planteo de su colega Óscar Andrade y que, si la reforma resulta tan ventajosa, promover que los futuros jubilados puedan optar al retirarse por el régimen propuesto o por el vigente.

Al confirmar la negativa del Frente Amplio a votar el texto, Sánchez hizo una promesa que motivó el segundo punto alto de la sesión. "Nos encontrarán siempre peleando desde cualquier lugar para frenar una reforma que lo único que hace es quitar derechos a la gente", aseguró.

Sus palabras motivaron un cerrado aplauso de las decenas de personas que colmaban las barras del Senado que, al no cesar luego de varios minutos, provocó que Argimón optara por desalojar a dirigentes, sindicalistas, diputados y dirigentes del Frente Amplio allí presentes. "Si esto no es el pueblo, el pueblo dónde está", coreaban los manifestantes mientras iban saliendo, y cantaban: "Volveremos otra vez, volveremos a ser gobierno, como la primera vez".

Al borde de la extinción

Cabildo Abierto marcó, si se quiere, un término medio en el debate. Si bien votará por la reforma, lo hará con "serias dudas" y con la premisa de que sus discrepancias sean consideradas y corregidas cuando el proyecto comience a ser discutido en la Cámara de Diputados.

"No podemos dejar pasar la oportunidad para expresar nuestras discrepancias", dejó en claro el senador Guillermo Domenech que, sin definirse, hizo alusión a las cifras contrapuestas que existen sobre los efectos que tendrá la reforma en las futuras jubilaciones.

Domenech, escribano de profesión, insistió en el gran reclamo de Cabildo: dejar por fuera del nuevo sistema a la Caja Notarial. "No nos parece justo ni con la caja ni con la ciudadanía", señaló al recordar que ese subsistema jamás necesitó de asistencia estatal pero que ahora, si es afectado por la reforma, su integración en el régimen único le significará a la sociedad casi US$ 900 millones en cuatro décadas.

El senador cabildante alertó sobre la falta de atención del sistema político sobre el principal problema que desafía a corto plazo a la seguridad social: la baja natalidad. "El Parlamento está en deuda con el estudio de un tema angustiante, del que no se habla", señaló. Domenech aseguró que no habrá solución al déficit de la seguridad social si no se revierte la actual pirámide poblacional.

"Hoy en Uruguay la especie que más peligro corre de extinguirse es el oriental", aseguró.