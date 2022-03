Fernando Pereira: Lacalle “no cumplió” y hacer conferencia “es cambiar reglas del juego acá o en la China”

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmó que el presidente Luis Lacalle Pou “no cumplió” y que está “equivocado desde el punto de vista político”, respecto a la intención de hacer una conferencia de prensa para defender los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Este martes el mandatario afirmó que el cambio en la fecha de la cadena nacional lo pidieron los impulsores del Sí.

“Cambiar la cadena por una conferencia es cambiar las reglas del juego acá o en la China”, apuntó Pereira.

El dirigente –en Montevideo– y Lacalle Pou –en Soriano– explicaron en ruedas de prensa cómo se dieron los hechos a raíz de las negociaciones que ambos comandos cerraron este lunes sobre la cadena nacional y la conferencia de prensa, de cara al referéndum del 27 de marzo. El Sí tendrá la cadena nacional el martes 22, y el mandatario encabezará una conferencia de prensa al día siguiente.

Pereira criticó a Lacalle Pou por un cambio en las reglas del juego, y pidió igualdad de oportunidades, en cuanto a los minutos y al abordaje que se le hará a nivel periodístico de la cadena nacional, en comparación con la conferencia de prensa.

Otro de los puntos en discusión –esta vez, en la que ambos coinciden– es sobre que desde Presidencia no se formule una respuesta al material que 24 horas antes habría emitido el Sí. Pereira lo explicó así: “Nosotros le planteamos que no era justo que el presidente le contestara a la cadena del Sí. Él dijo que no le iba a contestar. Para eso la iba a hacer antes”. El relato coincide con el del presidente.

Sin embargo, y en vista de esa explicación, Pereira añadió: “No cumplió. Pero no es un tema de querer ser deshonesto. No lo creo. Creo que es un problema de orientación de campaña que, por muchos momentos, se utilizan mecanismos equivocados".