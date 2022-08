Registro No Llame recibió 686 denuncias y 142.000 usuarios ya pidieron el alta

Unos 142.822 números de teléfonos fijos y móviles de todo el país ya solicitaron el alta ante el Registro Nacional No Llame hasta el 31 de julio para no recibir llamadas telefónicas de números desconocidos donde se ofrecen diversas promociones desde celulares, tarjetas de crédito, servicios de acompañantes, servicio fúnebre, entre otros.

Según informó la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), unas 95 empresas consultaron dicho registro y se recibieron 686 denuncias en los tres primeros meses en práctica de esa opción para el usuario.

El alta o la baja del Registro Nacional No Llame deben ser realizadas por el usuario o titular de los servicios a través de su operador de servicios de telefonía.

El registro fue creado por el artículo 181 de la Ley de Rendición de Cuentas 2020 y entró en vigencia el 1º de enero de 2022. Sin embargo, el gobierno tenía un plazo de hasta 120 días para reglamentarlo y el presidente Luis Lacalle Pou terminó firmando el decreto el viernes 22 de abril y comenzó a regir desde el 30 de ese mes.

Los operadores de servicios de telefonía tienen hasta cinco días para remitir las altas a la Ursec. Por otra parte, quienes realizan los contactos, deben consultar la base de la Ursec previo a realizar los procedimientos de contacto, que tendrá una duración de 30 días desde su emisión.

La inscripción en el Registro Nacional No Llame es gratuita.

Cómo inscribirse

Los interesados, que sean usuarios titulares de un servicio de telecomunicaciones, podrán manifestarle a su compañía (Antel, Claro o Movistar) la voluntad de no ser contactados. Para iniciar el proceso, las empresas dispondrán de tres canales comerciales: a través de la página web de cada compañía, de forma presencial en los lugares que las empresas determinen o por el SMS 6622.

A través de esas vías de contacto, los usuarios que lo soliciten ingresarán su número telefónico o todos aquellos de los que sean titulares, a un registro que estará en la órbita de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

En la ley quedan exceptuados de ese registro "las llamadas de quienes tienen una relación contractual vigente, siempre que se refieran al objeto estricto del vínculo", por lo que las compañías telefónicas podrán contactarse con su cliente para ofrecerles un nuevo contrato de telefonía móvil cuando esté por finalizar o también los bancos comerciales podrán seguir enviando sus promociones de tarjetas a sus clientes.

El registro No llame no solo incluye llamadas al celular o al teléfono fijo sino que también incluye los mensajes de texto (SMS) y las comunicaciones a través de plataformas como WhatsApp o Telegram, por lo que quienes ofrecen los servicios que el usuario no quiere no podrán comunicarse tampoco por esos medios; los emails no están incluidos.