Renato César: el goleador del Uruguayo se fue a entrenar a Maldonado al ritmo del reggaeton

Renato César no es un futbolista más que hoy defiende a Rentistas, el puntero del Torneo Apertura con nueve puntos en nueve jugados. Es también el actual goleador del Campeonato Uruguayo con tres tantos.

Como sucede con todos los futbolistas profesionales, no puede entrenar en su club y debido a ello, aprovechó para irse para sus pagos y se instaló en Maldonado en donde vive su madre, su novia desde hace nueve años, Agustina, y también sus suegros Adriana y Álvaro.

“Este es un momento complicado porque no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Se han tomado medidas drásticas y creo que estuvo bien suspender todo como medida de precaución. Nosotros, los jugadores, somos rehenes de eso, pero al ser profesionales, debemos ser conscientes de lo que se vive no solo en Uruguay, sino también en el mundo”, explicó el futbolista a Referí.

Renato agregó: “Fijate lo que lamentablemente sucede en Italia. No se tomaron los recaudos necesarios y lo está pagando la población. Ojalá que esto no demore mucho más”.

Este lunes entrenó en soledad pero con un marco envidiable.

“Me levanté temprano, a la hora 6.30, desayuné y 8.30 comencé a realizar los ejercicios que nos mandaron de parte del club. Los hice en el Camino de la Laguna y allí hice trabajos intermitentes”, explicó.

Se instaló en una casa que tiene su suegro en una zona hermosa y antes de salir, dentro de la misma, realizó trabajos del tren abdominal, de movilidad y de zona media durante media hora.

Entonces explicó en qué se basaron estos primeros ejercicios que le mandaron desde Rentistas,

“Comencé haciendo ocho pasadas de 22 segundos en 100 metros y a diferente exigencia. Es decir, hacés 22 segundos, descansás 22 segundos y volvés con otros 22 segundos. Una primera serie es de ocho pasadas, descansás 1 minuto y medio y volvés a hacerlo. Este lunes hice 16 pasadas y supongo que por ser el primer día fue de menor exigencia, y ya para el martes nos van a pedir algo más”, comentó.

Por ahora no hizo trabajos con pelota, pero reconoce que eso “es lo que menos le cuesta al futbolista”.

Diego Battiste

Lo que sí entiende que es importante es “meterle cabeza” a lo que hace, porque entrenar solo puede ser desmotivador.

“No podés quedarte cuando hacés los trabajos solo. De repente, si estás en un grupo, ves que los demás se esfuerzan y entonces, por más cansado que estés, sacás fuerza para alcanzar a tu compañero en un pique o pasarlo”, explicó.

No se sabe aun cuándo va a retornar el fútbol y Renato espera poder entrenar en grupo lo antes posible. Aunque también le pone una cuota de humor a un momento difícil como el que se vive.

“Este parate nos va a pegar un poco. Capaz que se suspende indefinidamente el campeonato y termino como goleador”, dice con una sonrisa.

Su novia trabajó el lunes como abogada en Maldonado. “Si bien no estoy de licencia, como nos dieron libertad, me vine para Maldonado para poder estar toda la semana con ella y disfrutar, ya que normalmente, nos vemos poco”, indicó.

Ayuda con la cocina y dice que le gusta “cocinar de todo, pero lo que mejor hago son los guisos. En estos días hice uno de lentejas que quedó espectacular. Acá en Maldonado, como tengo un poco más de horas libres, voy a cocinarle a Agustina. Yo debo cuidarme porque a veces tengo ansiedad y me gusta comer, pero no me paso de peso”.

Renato dice eso justamente porque entiende que no puede “solamente entrenar y nada más. De tarde también salí a hacer un poco de ejercicio para sumarle a lo que me mandaron del club”.

El viernes se habló en el club acerca de tomar precauciones, las que ya se han publicitado de forma masiva. “Es que si no te cuidás, se puede complicar. Hay que tener cuidado”.

Netflix ayuda mucho también en estos tiempos libres. “Terminamos de ver la serie española Élite y también Puerta 7, la argentina que está muy buena y trata de cosas internas de los clubes que son grandes verdades, como por ejemplo, el pedido de dinero de la barra a los jugadores y que muestra que en muchos países las barras son dueñas de todo y los jugadores somos rehenes. ¿Si me pasó en Nacional? No, solo tuve que regalar alguna camiseta”, cuenta.

El delantero de Rentistas espera que los trabajos vayan creciendo en exigencia a medida que vaya transcurriendo la semana.

Con respecto al presente de su club dice que están “contentísimos, son semanas muy alegres las que hemos atravesado porque se entrena de forma impecable ya que siempre ayudan los triunfos”.

Inés Guimaraens

Explica que el técnico Alejandro Cappuccio “tiene ideas claras, dice las cosas como son, sin vueltas, y eso es bueno para el jugador”.

Siempre llega una hora antes al Complejo Rentistas por cualquier imponderable y porque también le gusta madrugar. El encargado de la música en el vestuario es Maximiliano Falcón, el mismo que ascendió Gustavo Munúa a Primera división hace algunos años, y que le convirtió el primer gol en el triunfo sobre Nacional.

Pero este lunes de mañana temprano, allá en el Camino de la Laguna y con una vista bárbara, colocó un parlante con reggaetón y empezaron a sonar las canciones de sus preferidos: Daddy Yankee, Anuel y Nicky Jam.

“¿Sabías que Anuel se llama Emanuel? Me gusta investigar las cosas que me complacen, y para mí, la música es como el fútbol y los buenos momentos con los seres queridos”, dijo Renato César.