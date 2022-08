Repetto habló sobre el pase de Ocampo a Cádiz y explicó por qué dejaron de jugar Gigliotti y Ramírez

El director técnico de Nacional, Pablo Repetto, dijo que no recibió ninguna información del club sobre el posible pase de Brian Ocampo a Cádiz español y que esta tarde trabajará con el futbolista oriundo de Florida tal como lo viene haciendo todos los días.

Sobre el tema, el entrenador explicó: "No tengo nada de (información) que no pueda contar con Brian. Ya estamos planificando con él. Entrenamos a la tarde y vamos a definir el equipo y contamos con él hasta ahora".

Foto: Leonardo Carreño.

Brian Ocampo

El entrenador, solo se guía por la información oficial que le brinda el club, y dijo que no habla con el jugador sobre estos asuntos, salvo "cuando veo que el jugador no está con la cabeza en el equipo y no trabaja 100%. (Ocampo) Ayer trabajó muy bien, como siempre. Si fuera por posibilidades de salidas de jugadores tendría que hablar todos los días".

En el mediocampo el entrenador sufrirá las bajas de Diego Rodríguez, por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y de Yonatan Rodríguez, quien sufrió una lesión muscular.

"Son dos bajas de futbolistas que jugaban habitualmente, Torito al comienzo y Yonatan después, y hoy no contamos con ellos. Las opciones que tenemos son dos muy buenos jugadores como Ginella y Trasante, que ya han demostrado que están a la altura del club".

@Nacional

Francisco Ginella

¿Quiénes juegan? "Estoy evaluando, no quiero decir quién se adapta más o no, porque lo tengo que ir viendo. Ayer (martes) trabajamos con los dos y hoy tomaré la decisión. Hay una duda con respecto quién puede ingresar".

Sobre la situación del zaguero brasileño Leo Coelho, explicó que "está bien", entrenó diferenciado el lunes, el martes trabajó normal con el grupo y entiende que no va a tener problemas para llegar al partido del sábado.

Ante la consulta de por qué no tuvieron minutos los centrodelanteros que venían jugando como titulares, Emmanuel Gigliotti y Juan Ignacio Ramírez, tras la llegada de Luis Suárez, Repetto, respondió: "Me gustaría darle minutos a todos, no solo a los 9, hay centrales que trabajan muy bien, como Laborda y Risso. Pensar solo en eso de los 9 es un tema que estamos apuntando a un posición puntal. Hay cinco cambios y te da posibilidades, pero si miro hacia atrás, los dos partidos (ante Liverpool y Wanderers) desde lo táctico no ameritaba que hiciera un cambio para jugar con dos delanteros, el último tampoco. Cuando me pidió cambio Ocampo y antes hacer un cambio obligado, faltaban 20 minutos, analicé hacer un cambio pensando en la ofensiva. Analicé hacer tres cambios, pero el partido no estaba resuelto faltaban 20 minutos, y era hacer un cambio táctico ofensivo".