Ripoll contra el PCU: "Hay muchos violentos que se ponen una remera violeta y siguen siendo violentos"

"El Partido Comunista como estructura, y lo puedo decir realmente porque lo viví, no tiene un único problema en cuanto a la violencia. Yo lo padecí. Es un partido que da un discurso hacia afuera, pero como mujer es muy difícil estar ahí adentro", dijo este viernes la Secretaria General de Adeom, Valeria Ripoll, en Esta Boca es Mía.

En el programa se estaba debatiendo en torno a la decisión del Comité Central del Partido Comunista, que resolvió que el diputado Gerardo Núñez renuncie a su banca en la Cámara de Representantes después de un año de licencia luego de que una expareja lo denunciara en redes sociales por un episodio de violencia de género. En determinado momento Ripoll propuso hacer un "análisis más político de la situación" y denunció situaciones de violencia que relató haber vivido en su vinculación al Partido Comunista desde su afiliación en 2010.

"Te ejercen violencia constantemente: cuando te vas y te mandan prender fuego tu casa; cuando te persiguen; cuando te esperan en la esquina de tu casa. Es un partido sumamente violento. Yo lo puedo decir porque lo denuncié ante la Justicia y lo viví, y me pintaron mi casa para que me quedara bien claro que fueron ellos. A mí no me extraña, no pongo en duda que pueda ser esta persona [Gerardo Núñez] u otro un violento, porque es un partido que ejerce violencia", sostuvo.

"Si el día que me mudo de mi casa, a la casa que me mudo le tocan fuego y a la casa de la que me voy le hacen una pintada del Partido Comunista cuando nunca permití que pintaran el muro hasta el momento que me fui, se puede pensar que las casualidades existen pero por lo menos para el Ministerio del Interior no, porque hasta puso una custodia con un patrullero en la puerta de mi casa", relató la dirigente sindical y señaló que en el momento que radicó la denuncia puso al tanto a Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, y también a quien era ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

"Es un partido con formación en autodefensa, no es un grupo de gente que se junta a conversar. Yo me sentí violentada como militante cuando me fui. Y si te vas, es como que [te hacen] la cruz", agregó.

Luego de ser consultada sobre si algún integrante de la directiva del partido se puso en contacto con ella tras estar al tanto de la situación respondió: "La única vez que se comunicaron conmigo fue cuando me llegaron audios por WhatsApp de un dirigente político que fue el que me dijo que haría mejor en callarme la boca y cuidar a mi familia". Luego mantuvieron una reunión.

Ripoll aseguró que la persecución y la violencia política existen. "Me pasó en discusiones dentro del Partido Comunista que dirigentes que hoy están en el parlamento me sacudieran el brazo. Y eso es violencia naturalizada".

"Dentro de ese partido Gerardo Núñez tuvo esta situación, pero hay muchos violentos que se ponen una remera violeta y siguen siendo violentos. A mí no me extraña, realmente", concluyó.