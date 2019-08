River le reclama a Peñarol US$ 500.000 por Ángel Rodríguez; el lunes se reúnen en la AUF

Los delegados de River Plate y Peñarol se reunirán este lunes en las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) debido a un reclamo del club darsenero de US$ 500.000 por el pase del volante Ángel Rodríguez quien ya hace un tiempo que no milita en los mirasoles.

Los representantes de River Plate entienden que hubo incumplimiento del contrato, ya que el mismo no establecía que los aurinegros pudieran rescindirle el mismo al futbolista y en ese sentido se sienten perjudicados, según informaron fuentes de ambos clubes a Referí.

Rodríguez llegó a Peñarol a fines de junio de 2016 y jugó mucho menos partidos de los que se esperaba en un principio.

Cabe consignar que el club aurinegro no le debe dinero al futbolista ya que los el 12 de julio pasado se le abonaron los US$ 300.000 que se le debían ya que no hubo posibilidad de refinanciar y el jugador se fue a jugar a Bolívar de La Paz.

El que sí reclama es River Plate y debido a ello es que este lunes se encontrarán los delegados de ambos clubes en lo que antes era el Tribunal de Contiendas de la AUF y ahora se denomina Cámara de Disputas.

Este reclamo a Peñarol se suma al de Mathías Corujo que como informó Referí, quiere percibir ahora, antes del inicio del Torneo Clausura, los US$ 730.000 que le adeudan los carboneros.