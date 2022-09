Robert Silva consideró que hay un "antes y un después" tras agresiones en el Cerro

El pasado jueves en el barrio Cerro hubo "un antes y un después" para el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva. El jerarca fue víctima de agresiones a la salida de un "Cara a cara" en el Cerro, donde expuso sobre los cambios incluidos en la reforma educativa que lleva adelante.

A la salida del encuentro, Silva fue insultado y una persona rompió con un termo el vidrio de la camioneta en la que viajaba el presidente del Codicen. "En el trayecto hasta la camioneta me acompañó una persona diciéndome cosas al oído, que no puedo repetir. Por qué estaba en el Cerro, para qué había ido, que no volviera", contó este lunes en Informativo Carve.

"Creo que esto fue realmente un antes y un después en cuanto a lo que sucede en el país", concluyó Silva. "Por eso la importancia de que se adopten las medidas y que quienes llevaron adelante este comportamiento asuman las responsabilidades por su obrar", continuó el jerarca, que ya presentó una denuncia ante Fiscalía. El hombre que rompió el vidrio de la camioneta ya fue identificado por la Policía y declarará esta semana ante el Ministerio Público.

"Al mejor estilo patotero, un conjunto de estudiantes de formación docente pretendió entrar empujando, gritando, con banderas, con megáfono en mano, con cánticos, a un evento que tenía características propias", aseguró el presidente del Codicen.

"Ante esa situación hubo un conjunto de personas de la zona o del propio Codicen que se pararon en la puerta para impedir que este conjunto de integrantes, que no son representativos de la formación docente del país, pretendiera de forma violenta y brusca hacer valer únicamente su posición e impedir el desarrollo del evento", continuó.

"Luego entraron dos estudiantes, o tres, hicieron sus apreciaciones. Nosotros contestamos y el evento siguió, aunque lo terminamos antes de lo previsto por la difícil situación que ellos y otros generaron a las afueras", contó Silva.

El jerarca estimó que el local donde se realizó el evento "será para 90, 100 personas". "Si no hubiesen convocado, si no se hubiese generado todo lo que se generó para protestar y pretender ingresar, no hubiese pasado nada", aseguró Silva. Tal fue el caso en "todos estos barrios de Montevideo, y en el Interior" donde se realizaron los eventos del ciclo, afirmó el jerarca.

Según el presidente del Codicen, manifestantes lanzaron huevos que golpearon a fotógrafos: a uno de ellos en la frente y a otro en el cuerpo. "Me dicen que hubo piedras. Hubo empujones", agregó.

"En este país no existen barrios, no existen matones, no existe patota, que pueda impedir que cualquiera vaya a cualquier lugar a hablar con quién quiera y de lo que quiera —sostuvo el presidente del Codicen—. Y mucho menos que quienes tenemos responsabilidades de gobierno podamos concurrir a un lugar", afirmó.

"Siempre llamo a que se haga responsable, nos hagamos todos responsables de lo que decimos, pero en particular los que alientan determinados discursos, los que alientan situaciones que nos posicionan a nosotros, que tenemos responsabilidad de conducción de la educación, como personas que estamos trabajando para el mal de la educación", sostuvo Silva.

Según el jerarca, con estos métodos "cada vez que se quiere cambiar la educación, los mismos o similares actores" pretenden "obstaculizar procesos de cambios".