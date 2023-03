Rochet, el dueño del arco del fútbol uruguayo: "Es un honor recibir este premio de Fútbolx100"

Fue el primero en llegar y el último en irse de la ceremonia de premiación de la entrega de Fútbolx100 de los Campeonatos Uruguayo masculino y femenino de la temporada 2022, que se realizó este martes. Agradeció a Referí por la distinción y recibió el reconocimiento del numeroso grupo de dirigentes de todos los estamentos del fútbol uruguayo que estuvo invitada en la actividad. Fue el más solicitado para las fotos y quien siempre respondió con una sonrisa.

Sergio Rochet, el dueño del arco del fútbol uruguayo, que ganó por tercera vez consecutiva el premio como Mejor Golero, fue uno de los grandes protagonistas en la velada de entrega de premios de Fútbolx100.

Foto: Leonardo Carreño.

Carla Sansonetti, Rochet y Federico Pereira en la ceremonia de premiación

El arquero de Nacional y de la selección uruguaya tiene el récord en esta encuesta cuya primera edición se remonta a 1996, que es el primero en su rubro que lo logra tres veces consecutivas. Martín Silva, lo logró en tres ediciones en forma alternada.

Además, en su haber cuenta con registros inéditos: en 2020 fue el mejor con el 99% de los votos, y en 2022 fue distinguido por el 98% de los participantes.

Foto: Leonardo Carreño.

Diego Scotti, presidente de la Mutual de Futbolistas, Mitchel Duarte, secretario de la gremial, y Rochet

El mérito del golero lo destaca el hecho de que fue elegido en una encuesta en la que participan 100 periodistas deportivos, especializados en fútbol, de todos los medios.

Rochet valoró las distinciones y expresó: "Es un honor recibir este premio de Fútbolx100".

Foto: Leonardo Carreño.

José Fuentes, Federico Pereira, Christian Ferreyra y Sergio Rochet con sus premios

Dijo que forma parte de los reconocimientos que marcan su carrera y conseguirlo por tercera temporada consecutiva "le da un valor especial".

En un ping pong de preguntas con Referí, respondió:

¿Cuáles son tus cábalas? "Tengo cábalas, pero no me gusta contarlas porque trae mala suerte. Si prestan atención a mi calentamiento y previo a arrancar ambos tiempos del partido hay que hacerlas y me ha traído un poco de ayuda".

¿Qué no puede faltar en la concentración? "El mate siempre tiene que estar y las cartas, porque soy de hacer grupo, y hablar con mis compañeros. Mate y cartas es un combo que no puede faltar en mi mochila".

Foto: Leonardo Carreño.

José Fuentes y Rochet

¿Qué música escuchás antes del partido? "Rock, porque suelo cantarlas y da euforia y energía para emprender el camino al estadio".

¿Qué consejo podrías dar a quienes comienzan a construir su carrera en el deporte? "Que luchen por sus sueños, sea cual sea el deporte que elijan, que nada es imposible, que pueden surgir trabas pero hay que sobrellevarlas y saber disfrutar cada momento así sea bueno o negativo".

El golero que ganó tres de los cuatro Campeonato Uruguayo que disputó con Nacional entre 2019 y 2022, se metió en la gran historia del fútbol uruguayo.

Foto: Leonardo Carreño.

Mariana Fernández, presidenta del fútbol femenino de la AUF, le entrega a Rochet el premio de Nacional como Mejor equipo de 2022

También Rochet recibió el premio de Nacional como mejor equipo de la temporada 2022.