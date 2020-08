RompeCristales: un repaso por lo más destacado de la primera temporada

En Uruguay las mujeres ganan un 23,2% menos que los hombres, según el cálculo Equal Pay Day realizado por CPA Ferrere con datos de 2019. ¿Por qué? Las condiciones de la negociación salarial pueden dar una pista en este sentido.

Verónica Raffo, socia de la firma CPA Ferrere y expresidenta de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, participó del primer episodio de RompeCristales y compartió algunos conceptos y recomendaciones a la hora de sentarse a negociar.

De acuerdo al estudio Nice girls don't ask, realizado por el Harvard Business Review, solo el 7% de las mujeres negocia para obtener un mejor sueldo.

"Las mujeres a veces nos amputamos la posibilidad de presentarnos a algunas posiciones, desafíos o cargos, porque si no vemos que cumplimos con el 100% del checklist que nos están pidiendo no nos presentamos y sin embargo los hombres está estudiado que si cumplen aproximadamente con el 60% ya se animan a hacerlo. Tengo que tener esa actitud de tirarme al agua".

Claves para la negociación:

¿Por qué no hay más mujeres dirigiendo empresas? Sólo el 5,1% de las cien empresas latinas más importantes son mujeres y sólo el 1,8% llegan a ser presidentas de estas compañías.

Fernanda Ariceta, directora de Alva, socióloga y consultora de ONU Mujeres para el sector privado; participó del segundo episodio de RompeCristales y compartió su visión sobre los nuevos liderazgos.

Uruguay ocupa el lugar n°11 en el ranking de mujeres graduadas entre 199 países, pero baja a la posición 87 en el acceso a puestos de liderazgo.

Según un estudio de KPMG el 86% de las mujeres se sienten alentadas cuando ven a otras mujeres en posiciones de liderazgo.

Algunas recomendaciones:

Los sesgos no conscientes asociados al género son parte de un proceso automático y permanente. No se pueden eliminar pero sí detectarlos para actuar en consecuencia.

Fiorella Haim, gerenta de Plan Ceibal, formó parte del tercer episodio de RompeCristales y habló sobre cómo tomar medidas para potenciar las organizaciones desde la contratación y sus procesos.

En Ceibal "hay un esfuerzo explícito por no discriminar, una política conocida por todos, se trata de contemplar a todos los candidatos y candidatas que se presentan. Tratar de pensar en el vínculo a largo plazo. (...) Hasta ahora sin tener cupos fijos y duros esta política de no cometer discriminación a la hora de seleccionar nos ha dado resultado".

Los sesgos pueden aparecer desde el proceso de selección de los postulantes, la conformación de equipos y hasta para seleccionar los perfiles de los puestos de decisión dentro de una organización. Son barreras invisibles que evitan el acceso o la promoción de las mujeres en el ámbito laboral.

Algunas sugerencias:

¿Qué tan importante es la diversidad en las empresas? Las empresas con mayor diversidad de género, racial y étnica son más propensas a generar un rendimiento financiero 25% por encima del promedio del promedio de su industria, según el estudio Diversity matters de la consultora McKinsey.

Marta Jara, expresidenta de Ancap e ingeniera química, habla en el cuarto episodio de RompeCristales sobre el impacto de la diversidad en los resultados de negocios en las empresas.

"La diversidad suma. La equidad de género, como todo tipo de inclusión, está bien porque a todos nos gusta tener las mismas oportunidades y todos defendemos la igualdad de oportunidades; pero desde un punto de vista estrictamente de resultados de la empresa no cabe ninguna duda de que la diversidad suma"

En enero de este año el banco de inversión Goldman Sachs anunció que ya no trabajará en la salida a bolsa de compañías que no demuestren diversidad en su consejo de administración con al menos una persona, especialmente mujeres.

"La visibilidad cuenta muchísimo. Una de mis grandes satisfacciones, como batallas ganadas del primer día, es que cuando entré a la sala del directorio de Ancap me encontré una pared con las fotos de los presidentes y yo dije 'bueno, ahora va a venir una de una mujer'".

Soluciones sencillas a poner en práctica:

¿Cuál es el techo de cristal que tienen las mujeres en política? A días de asumir como vicepresidenta, Beatriz Argimón compartió su punto de vista sobre la participación política de las mujeres en Uruguay.

Aunque Uruguay supo ser pionero en legislación y acceso de las mujeres, por ejemplo, al voto, hoy la realidad no lo refleja.

"La mujer florero existió en la medida que en el mundo se empieza a hablar de la necesidad de la presencia femenina y el Uruguay empieza a asumir que hay que ponerlas en algún lado; obviamente los lugares no eran los lugares donde salías, lo que se hace muy notorio aún hoy"

Al día de hoy todavía no se alcanzó el 20% de representación femenina en el Parlamento.

Una encuesta de opinión pública encargada por ONU Mujeres en 2018 mostró que el 66% de los encuestados dijo que debería haber más mujeres legisladoras y un 55% respondió que tendría que haber más mujeres ministras.

Para romper el cristal de las mujeres en política

Las mujeres realizan tres veces más trabajo no remunerado que los hombres, lo que les impide tener carreras profesionales o avanzar. En el episodio seis Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, indicó que en el ámbito sindical está cambiando por orden de las mujeres.

Para romper el cristal del equilibrio entre la vida personal y laboral

Mónica Bottero, directora de Inmujeres en el Mides, habló sobre el proceso que implica cambiar la cultura instalada que causa los diferentes tipos de violencia de género.

"Nadie tiene derecho a decirte por dónde te tiene que llegar la pollera, a pedirte tus contraseñas personales, a que no veas a determinado amigo. Ese tipo de cultura tenemos que cambiar, sobre que no es una expresión de cariño y de interés el que el otro te controle, sino que es el germen de un vínculo que se va a patologizar. Es importante que lo entendamos todos, estamos en un proceso que es muy novedoso y que cuesta cambiarlo porque significa cambiar una cultura instalada y eso lleva mucho trabajo"

También reconoció que el avance institucional se dio porque hubo un avance social sobretodo cultural.

"Las mujeres de los movimientos feministas, las políticas, las periodistas hemos logrado que la mayoría de la gente o una masa crítica muy importante entendiera que este no es un problema de la vida privada y que intervenir o ayudar no es un tema privado".

Para romper el cristal de la violencia de género

El número de posibles situaciones de acoso laboral y el número efectivo de denuncias es bajo. Se realizaron entre 300 y 350 denuncias de acoso moral entre el año 2013 y 2015. "No es muy significativo para considerar el número de trabajadores", opina Cecilia Demarco, abogada y encargada del departamento laboral de Posadas, Posadas & Vecino

En 2013 en una encuesta de género que se hizo por parte de la Universidad de la República más de 13 mil mujeres identificaron que vivieron una situación de acoso, pero en ese año hubo cerca de 100 denuncias concretas.

"Los números no terminan siendo muy alentadores. Sin embargo, estamos evolucionando en los últimos años hacia un mayor conocimiento por parte de los trabajadores y las empresas de cuales son los derechos y obligaciones se esta trabajando mas en la capacitación interna."

Para romper el cristal del acoso laboral

La mujer tiene una presencia menor en los medios de comunicación. A nivel mundial según ONU Mujeres solo una de cada cuatro personas sobre las que se lee o escucha son mujeres.

Esto se ve reflejado también en la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. La comunicadora, actriz, periodista y locutora, Cristina Morán, opina que ese desequilibrio estuvo siempre.

Diferencias salariales las hubo, las hay y seguirán estando mientras no se aplique a rigor la ley Raquel Macedo de Sheppard, que dice a igual trabajo, igual salario. Siempre fuimos discriminadas. Las mujeres siempre corrimos detrás del hombre haciendo el mismo trabajo.

Un estudio de ONU Mujeres realizado en 2015 en 59 países reveló que más de 500 agencias de noticias las mujeres ocupaban el 27% de los cargos de alta dirección mientras que los hombres el 73%. En el marco de Uruguay la comunicadora opinó sobre el tema.

"Hay cambios que no los entiendo. Me sorprende ver que sacan a las mujeres del juego de la pantalla, del informativo y lo veo muy mal, porque siguen apostando al varón para conducir el informativo. La mujer está tan capacitada o más para conducir el informativo, para ser el responsable. Sigue siendo segregada, sirve en los informativos para hacer las notas de exteriores, para ser movileras. Pienso que sigue siendo discriminada, mientras la mujer no ocupe cargos gerenciales, de tomas de decisión."