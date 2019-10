Ronald Araújo debutó en Barcelona pero solo duró 15' en cancha

El zaguero uruguayo Ronald Araújo tuvo un debut poco feliz en el primer equipo de Barcelona este domingo, en el que los catalanes derrotaron por 4-0 a Sevilla con un golazo de Luis Suárez para abrir el marcador.

Araújo, defensor de 20 años con pasado en las selecciones juveniles de Uruguay, mundialista en el último torneo sub 20 de Polonia, estuvo en el banco de suplentes del equipo que dirige Ernesto Valverde.

La lesión del central francés Jean Clair Todibo permitió el debut en el primer equipo azulgrana del uruguayo, quien ingresó a los 72 minutos, cuando el partido estaba 3-0, para jugar en la zaga junto a Gerard Piqué.

EFE

La jugada de la expulsión de Araújo tras el contacto con Chicharito

Pero le duró poco la alegría, porque fue expulsado por roja directa en un duelo uno contra uno con el mexicano Javier "Chicharito" Hernández en el minuto 87, en un fallo en el que reclamaron varios jugadores locales y que fue considerado exagerado por parte del árbitro Antonio Mateu.

Uno de sus compañeros, el francés Osumane Dembele acudió a protestar por la roja y también se fue a los vestuarios por roja.

Para el entrenador de los catalanes, no le pareció que la falta del uruguayo fuera para expulsión. "Lamento la expulsión de Araújo porque era su debut. No me lo ha parecido y lo de Dembélé es un misterio", dijo Valverde.

Araújo, formado en Rentistas y que saltó a Barcelona desde Boston River, tuvo así un debut agridulce.

"Un día especial"

Para el uruguayo, la alegría del debut fue más importante que la roja. Así lo manifestó en sus redes sociales, en las que dijo estar "muy feliz" por su primer partido y agradeció a la afición de Barcelona.