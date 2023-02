Ronald Araujo quiere que Messi vuelva a Barcelona y contó una anécdota imperdible de los tiros libres

El zaguero uruguayo de Barcelona, Ronald Araujo, brindó una extensa nota este lunes al programa Jijantes FC a través de Twitch en la que habló de su lesión con la selección uruguaya y del Mundial Qatar 2022 y que le gustaría que volviera Lionel Messi al club catalán, además de algunas jocosas anécdotas.

"(Messi) Es un jugador que todos queremos en nuestro equipo. Es uno de los mejores del mundo. Nos encantaría que volviera a Barcelona", dijo el riverense en la entrevista.

Y contó una anécdota imperdible de Messi.

"Jugar con él fue espectacular, aprendí muchísimo de él. Mis compañeros se reían porque cuando Messi pateaba tiros libres, yo me ponía al lado. Me decían: '¿Para qué te ponés al lado de Leo?'. Hacía unos partidos que no metía goles de tiro libre, me puse al lado, y metió un gol. Entonces dije: 'A partir de ahora voy a seguir acá' (se ríe). Igual, no iba a patear nunca. Él no me decía nada", comentó Araujo.

Aquí se puede ver el video de esa anécdota:

El zaguero también habló de su relación con Luis Suárez.

"Me ayudó mucho cuando llegué y ahora seguimos hablando a menudo. La diferencia salarial era grande, pero estar acá es un propósito", añadió.

También habló de su lesión previa al Mundial Qatar 2022 y cómo repercutió en él: "Para llegar al Mundial tenía que trabajar mucho, quería ayudar a mi selección. Quise operarme porqué seis doctores me lo recomendaron. El club no quería correr ningún riesgo", sostuvo.

Y añadió: "Si hubiésemos pasado de fase de grupos en el Mundial, habría jugado porque me sentía bien. Me generó mucho estrés. Cuando llegué a Barcelona estaba frustrado y necesité desconectarme de Uruguay. Dormía poco".

Araujo también se refirió a cómo mejoró con la pelota.

"Con el balón en los pies y la salida desde atrás, he mejorado gracias a Xavi. Me ha dado mucha confianza. En Uruguay se juega otro tipo de fútbol. El Barça tiene un estilo y una filosofía únicos", sentenció.