Ruglio dijo que conoce cuál es el dictamen de la Comisión de Apelaciones y lo vinculó a Nacional

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se refirió a la denuncia que la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está estudiando y sobre la que se expedirá este viernes.

Ruglio expresó que ya le dijeron cuál es el dictamen de Apelaciones, "que va a salir 4 a 2", y explicó que hay tres socios de Nacional y un hincha de los tricolores en el tribunal que analiza el tema más comentado por estos días del partido de la primera fecha entre Cerro Largo y Nacional.

En el partido de la primera fecha que terminó 1-1, Nacional denunció a Cerro Largo debido a que entiende que Danielo Núñez, que estaba suspendido, dio indicaciones al plantel y por esa razón piden los puntos. El tema ya lleva 75 días en los tribunales.

Las expresiones de Ruglio sobre el tema fueron: "Ya nos dijeron que (el resultado del fallo) será 4 a 2 y que simplemente están especulando con el resultado (Nacional juega el viernes de tarde ante Liverpool). Creo que hay tres que son directamente socios de Nacional, y creo que un cuarto hincha. Era 3 a 3 o 4 a 2, y que ya lo tenían decidido. Nosotros hace días lo tomamos como información real. Es lo que va a terminar pasando, y en base a eso nos movemos", explicó el presidente y finalmente subrayó: "Hoy (jueves) de mañana me dijeron que tenían decidido que saliera 4 a 2".

También el director deportivo de Peñarol, Pablo Bengoechea, se refirió en su cuenta de Twitter al tema del fallo que se conocerá este viernes.

"No se probó que hubo comunicación con el DT suspendido, y si hubiera habido, con esta Resolución de 2015, valida y votada unánimemente por los clubes, no quedan dudas que el DT no participó. Es inentendible y vergonzoso que se afecte la deportividad por esto", escribió Bengoechea quien no suele publicar sobre temas de actualidad o deportivos.

Cuando habla de "esta resolución", se refiere a una nota que adjunta en el tuit que fue aprobada por unanimidad y que expresa: "Punto 4) Norma interpretativa de lo previsto en el Art. 124 bis literal b): 'Se considera que un técnico, asistentes técnicos, y/o auxiliares de un club con sanciones pendientes, incurre en las conductas previstas en el art. 124 bis literal b del reglamento general si: Inclusión: si es incluido en el formulario del partido. Participación: En el caso de los técnicos y asistentes técnicos, si ingresan al vestuario de su equipo en el escenario deportivo donde se disputa el encuentro, si participan en charlas técnicas dentro de los escenarios deportivos donde se dispute el partido, antes o durante el transcurso del partido'".