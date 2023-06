Ruglio se quejó de que Nacional no va al Tróccoli y criticó la designación de De Armas

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio publicó una carta en la cual mostró su discrepancia con la fijación del partido entre Cerro y Nacional en la cancha de Danubio, defendió el accionar que tuvieron los dirigentes aurinegros en el caso y, de paso, criticó la designación del árbitro Mathías De Armas para el primer partido de su tradicional rival en el Torneo Intermedio.

"Ante los hechos de publica notoriedad de las últimas horas, voy a describir los mismos intentando no dar una opinión que pueda llevar a una nueva e injusta sanción del Comité de Ética. Recordar que ya me dejaron sin poder entregar personalmente las medallas en la cancha el día que obtuvimos el título del Toreno Apertura y esto ha sido solo por ejercer mi libertad de opinión, siendo un derecho fundamental vulnerado", comenzó diciendo Ruglio aludiendo al fallo que lo sancionó por 30 días el pasado 27 de abril.

"No es cierto que el miembro de Peñarol en la Comisión de Canchas tuvo participación en la inhabilitación del Estadio Luis Tróccoli. El Ing. Gustavo Amor, miembro de Peñarol en dicha comisión, solo interviene en lo edilicio y dio su OK para habilitar el mencionado Estadio. La Comisión de referencia se apoya una empresa tercerizada, que aconseja a la misma en materia de estados de los campos de juego. Las dos personas que firman en representación de dicha empresa son los mismos que en varias capturas de redes sociales aparecen como ex funcionarios o dirigentes del Club Nacional de Football. Gustavo Amor no participa de esa área que queda solo a criterio y firma de estos dos

miembros técnicos que evalúan el estado de césped de juego. Justamente ambas personas se manifiestan públicamente hinchas y socios de Nacional", dijo Ruglio.

El presidente aludió, sin mencionar, a Francisco Maronna, que es presidente de la Comisión de Los Céspedes de Nacional. y a Adriana Araújo, exencargada del mantenimiento del césped del Gran Parque Central.

"Luego de ese informe, se eleva a la Mesa Ejecutiva para que habilite o inhabilite esa cancha, dado que son ellos los que tienen la potestad resolutiva. Peñarol en la Mesa Ejecutiva tiene al Dr. Bruno Gaiero. En ese sentido aclarar que no es correcto expresar que nuestro miembro en la Mesa Ejecutiva haya votado a favor de NO jugar en el Estadio Luis Troccoli, sino todo lo contrario. El Dr. Gaiero votó discorde y expresó que no estaba de acuerdo con el cambio de escenario para el partido en cuestión, existiendo reiterados casos y más graves donde igual se disputó los encuentros en escenarios de regular estado, evitando afectar los derechos de los locales y sobre todo la deportividad que está en juego como punto fundamental de cualquier campeonato. Por tanto, NO es cierto decir que los miembros de Peñarol acompañaron esta medida", agregó el titular de los aurinegros.

Ruglio le pegó a las sociedades anónimas deportivas

"Asimismo, agrego algo al debate público que los clubes históricos del fútbol uruguayo tenemos nuestros propios estadios, los cuales nos cuesta muchísimo dinero mantener y cuidar. A las llamadas SAD que junto a Nacional apoyaron a Ignacio Alonso para que continuara en

el gobierno de AUF, no se les exige que construyan estadios y tengan ese enorme gasto mensual, siendo fomentados su desarrollo con claras ventajas de todo tipo", sostuvo Ruglio.

"Algunas SAD, fijan escenarios deportivos, donde generalmente después no juegan, que son canchas del Estado o de las Intendencias del interior del país; es decir, costo cero. Evitando así grandes gastos como tuvo el club Cerro al haber puesto todo el césped nuevo, baños y tejidos, entre otros grandes costos. Se ha jugado y se juega en escenarios en pésimos estados de mantenimiento, pero por primera vez suspenden un estadio por el césped y no por los alambrados, tribunas y vestuarios que sí estaban habilitados", agregó.

Acto seguido, Ruglio hizo una encendida defensa de la localía de Cerro, club con el que está alineado políticamente y junto con el cual, además de otros 11 clubes, promovieron la elección de Pablo Ferrari como opositor de Alonso, a comienzos de este año.

"Cerro sale de su Estadio Tróccoli, la gente del barrio se queda sin su fiesta popular y nuestro rival directo no juega en el escenario deportivo en el que hace dos meses dejó puntos, afectando directamente la deportividad en el torneo 2023, con desigualdades de criterio".

Además, Ruglio manifestó su molestia por la designación de Mathías De Armas como árbitro del partido recordando que el joven árbitro le concedió un penal a Nacional por un mínimo contacto del golero Santiago Silva con el delantero Alfonso Trezza: "Todas situaciones que llaman la atención y no compartimos en absoluto".

"Espero tener derecho a describir hechos sin ser llamado nuevamente al Tribunal de Ética y que me vuelvan a suspender, por hechos que a todas luces son injustos y me afectan personalmente y en mi labor como Presidente de la Institución mas grande del país", concluyó Ruglio.

Esta es la carta completa que divulgó Ruglio: