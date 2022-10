Ruglio sobre los incidentes con Boston River: "Nos preocupa que paren un partido sin ninguna evidencia"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio relativizó los hechos de violencia que protagonizaron hinchas de Peñarol el miércoles en el Parque Viera ante Boston River, sostuvo enfáticamente que la presencia de un arma en la tribuna no fue probada y manifestó que el grupo que causó los desmanes son "no son gente conocida en la tribuna y quizás no sean hinchas del club".

En conferencia de prensa antes del encuentro ante River Plate por la 14ª fecha del Torneo Clausura, Ruglio manifestó en primer lugar su "preocupación" por las cosas que están pasando en Peñarol. "Vamos a esperar que venga el parate del campeonato para trabajar en estos temas de seguridad que hemos tenido en los últimos meses. Hemos manifestado que las cosas del club se vienen haciendo bien, pero hay algunos controles que nosotros no podemos hacer de algunas cosas que están pasando que nos están perjudicando, no solo acá, sino en el básquetbol que tuvimos 15 cierres de cancha y hubo que pagar una fortuna para levantarla. Tenemos que empezar a ver qué medidas de fondo tomamos para que no nos siga pasando".

Consultado sobre la denuncia de la presencia de un arma el miércoles en la tribuna visitante del Parque Viera, Ruglio fue enfático: "Hay que encontrar las pruebas, no hay ninguna prueba de esa arma que se dijo que se había visto, están citando a quien dijo haberla visto, solo esa persona la vio y dicen que es un guardia de seguridad. Nadie alrededor de él vio la presencia de un arma. Nos preocupa que paren un partido sin ninguna evidencia, porque alguien dice algo, porque eso marca un precedente complicado. Más allá de eso, hubo situaciones donde el partido tuvo que estar detenido, un alambrado roto y eso sí puede generar preocupación. Veremos qué tiene el informe y cómo termina".

Foto: Leonardo Carreño.

Incidentes en el Viera

Este lunes, la Comisión Disciplinaria instruirá el caso, aunque el viernes adoptó como medida cautelar de cierre de cancha para impedir que hinchas de Peñarol asistieran al Campeón del Siglo en el partido ante River Plate.

Consultado sobre la adopción de esa medida, Ruglio afirmó: "No hubo directiva, la directiva fue el martes y esto fue un miércoles, charlamos el jueves, llamé a todos mis compañeros les dije que estábamos preocupados y que pensáramos juntos para parar con esto, si no tenemos las herramientas para detener los líos que hay porque se suspenden cinco, 10 minutos los partidos sobre todo en momentos en que no nos conviene que se pare. A todos nos dolía que ganen las 100 o 200 que hacen estas cosas y no los 25 mil que vinieron antes y se comportaron bien. Quedamos de volver a charlarlo, pero de tarde (Rafael) Peña (presidente de la comisión de seguridad de la AUF) redactó una carta que iba a llegar a Tribunal de Disciplina que ya evaluaba poner esa medida provisoria para el cierre de este partido, entonces no tuvimos que seguir evaluando nada más".

Ruglio afirmó que la empresa de seguridad que trabajó en el partido del miércoles, Golani, no fue contratada por Peñarol sino por el organizador del espectáculo, Boston River: "Peñarol no trabaja con Golani, fue la empresa que trabajó en el Viera, el guardia de esa empresa que es el que dice que había un arma, no tiene pruebas. A nosotros nos preocupan las cosas que están pasando que quizás no fueron tan graves como se dijeron, pero sí hubo un alambrado que se rompió y ya veníamos de reiteración de cosas con partidos detenidos por tres, cuatro, seis, siete minutos que no creo que tengan la gravedad de los asuntos como para recibir una sanción, pero sí tenemos que hacer una lectura puertas adentro para poder parar con eso y saber por qué están sucediendo esas cosas".

Cuando un periodista le preguntó sobre la posibilidad de que los responsables de los últimos desmanes en la tribuna sean infiltrados, Ruglio se mostró afín con esa idea, pero dejó en claro que no puede afirmarlo enfáticamente porque no tiene pruebas como para hacerlo: "Nadie los conoce. Los que hicieron eso no conocían al Indio Olivera, como me dijo el Indio que fue a pedir calma, a decirles 'alentemos muchachos, ayudemos' y ahí tuvo un escupitajo y tuvo la reacción que todo hombre tiene que tener cuando le escupen la cara. Es lamentable, 'no me gustó tirar la trompada' me dijo el Indio. Cuando él les dijo, 'alienten, tenemos que cambiar esto', los ocho que lo identificaron se fueron enseguida, pero había dos que no tenían idea quién era el Indio ni quien era nadie. No son gente conocida en la tribuna y quizás no sean hinchas del club. Te estoy hablando de supuestos".

"Siempre hay manera de controlarlo. Todo tenés que intentar controlar. Se nos reconoce es que estamos haciendo las cosas bien: que no hay entradas de beneficio, que no haya gente trabajando adentro, que no haya estacionamientos entregados, que no haya plata por fuera; eso Peñarol lo está haciendo. Después Peñarol quiere que venga la hinchada, pero a alentar, no a que puedan parar los partidos cuando ellos quieran", sostuvo Ruglio

Consultado por las 300 entradas que supuestamente Peñarol le da los hinchas que llevan los bombos y las banderas, Ruglio dijo: "No hay 300 entradas, no hay nada desde ya. Los del clásico la pagaron, todos pagaron con su nombre. Desde hace mucho tiempo el club no lo tiene. No sé si se está infiltrando gente, sería temerario decirlo. Tuvimos una charla. El Indio, aún con la humildad que tiene, dice que es raro que no lo reconozcan, había dos que no tenía idea quién era él ni quién era nadie", concluyó el titular aurinegro.